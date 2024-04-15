私有化成潮IPO寒冬 港上市公司上季近零增長

首季5企完成私有化 總值312億

去年12月以來，已有8家公司公布提出或考慮私有化（見圖3）。單在首季，已有5家上市公司完成私有化及退市，包括海通國際（前上市編號：0665）、松齡護老集團（前上市編號：1989）、永盛新材料（前上市編號：3608）、魏橋紡織（前上市編號：2698），以及擎天軟體（前上市編號：1297），按公司的市值計算，季內私有化交易價值逾312億元，較研究機構Dealogic統計去年私有化公司總值的93.6億元高逾2.3倍。

內銀錦州銀行（0416）上周一（8日）公布，其私有化建議已獲有效接納，股份將於今日下午退市，變相香港上市公司總數將再減1家。

今年首季港股IPO市場亦迎來寒冬。會計師行德勤本月初公布數據顯示，季內IPO數目少至12家。集資額則為47億元，見2009年以來新低。根據德勤統計，今年首季港股主板市盈率達11倍，遠較2021年同期的19倍為低，彭博數據更顯示恒指現預測市盈率約9倍。

港交所加快公司除牌速度

到港IPO公司減少，而除牌公司亦增多，港交所自2018年推「快速除牌機制」後，上市公司除牌速度亦增快。據港交所資料顯示，去年主板有47家上市公司除牌，較2017年除牌機制更新前的7家大增。47家除牌公司中，有13家屬於包括私有化在內等原因而自願退市，其餘34家則按照《上市規則》被強制除牌。

值得一提的是，私有化方式分為協議安排及自願全面要約兩種，自願全面要約下，若要約人收購獨立股東超過九成股份，則可強制收購餘下股份；而協議安排下，則須出席私有化會議的計劃股東贊成票佔比達到75%以上，再加上獨立股東反對票不超過一成，則可通過私有化。

在本港《公司條例》下，以往提出協議安排，還需通過逾半數表決股東批准的「數人頭」規則一關，大增私有化通過難度。相關規定於2014年修例取消，但其他註冊地並未跟從。例如開曼群島註冊的新世界中國地產，於2014年的私有化計劃，獲逾99％股東投贊成票，但因贊成股東人數不足三成半而告吹。公司其後改提全面要約，於兩年後成功私有化。

開曼群島為本港上市公司主要註冊地之一，當地於2022年8月落實取消「數人頭」規則。國際律師事務所西盟斯（Simmons & Simmons）曾撰文指開曼群島取消該規則，為香港私有化市場重大及積極的進展。