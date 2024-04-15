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中信資源：油價升助主業利潤增 物色投資新冶煉廠 維持最高四成派息率

【明報專訊】中信資源（1205）向來以原油開採及電解鋁業務為主業，並且曾經旁及鋼材貿易業務，集團主席兼執行董事郝維寶表示，他們已經在業務上作新安排，叫停鋼材貿易業務，並改為專注原油貿易。至於在現有澳洲電解鋁的業務基礎上，其有意物色更多上游及冶煉廠投資。隨着近年其負債率降低，集團料現有資源足以應付每年3至4億元資本開支，以及維持每年四成派息率。

明報記者 陳偉燊

郝維寶稱，最近油價上升對其油氣資源主業的利潤提升有正面幫助。集團會堅持將存量資產價值發揮，穩定主業同時，會尋求突破。當中因應考慮到鋼材貿易，買、賣雙方相對單一，面對風險較大下，他表示，他們已於2022年底叫停有關業務，轉為新組建團隊加大力度及深度，通過原油部門擴存量油銷售。此舉既增強了與市場聯繫，他說，在把握好市場下，擬進一步尋求擴展自營或第三方銷售渠道。在生產方面，雖然去年度受到哈薩克停電致影響當地合營KBM油田產量未達預期，但是今年集團在當地油田的產能已經比去年上升，甚至部署搞好風電、光電及儲能設施，冀抵消停電帶來的部分影響，亦有跟當地部門反映爭取限電時減少影響他們的運作。

首季油產量穩中向好

展望油價走勢方面，郝維寶料短中期內油價會呈升勢，有機會見每桶100美元以上。在基本因素方面，他指：「油田減產同時，需求卻減弱，因此供需相對平衡。」地緣政治發酵下引起市場擔心，亦觸發油價上升。執行董事兼副總裁及財務總監王新利指出，集團的完井生產成本是與油價掛鈎，並且透過成本管控及增效措施，令到2022年度及2023年度分別實現油價每桶80美元及71美元，比布蘭特期油保持約10美元價差。計劃財務部副總經理應越補充，今年首季產量穩中向好，並保障了全年產量，生產成本控制至低過預算水平甚至比去年優化。

不排除置換煤炭業務

在穩油氣主業同時，郝維寶還指出，他們正就擴展投資作論證，計劃在上游資源，例如在新冶煉廠甚至鋁土礦領域探索新項目。至於原有煤炭業務，王新利表示：「集團未有進一步投資，會在營運好該業務同時，不排除置換有關業務」。不計新項目投資，過去兩至3年，該集團在存量資產每年投入3至4億元資本開支以維持產量。經過運用自有資金償還美元債務後，其整體負債率降至15%，他們會保留融資額度，確保新機會來臨時有足夠財務能力。應越補充，這數年集團派息比率維持逾35%，在分派政策上會維持派息不超過淨利潤40%。