復星售富通8%予法巴 涉逾52億

仍持不超過195.3萬股

出售完成後，預計復星國際持有不超過195.3萬股富通保險股份。公司擬將出售所得款項用於一般資金用途。

此次交易將分為3筆進行，第1筆交易696.77股股份，佔富通已發行股份總數的3.707%，每股出售股價為42.74元。第2筆交易593.4萬股，以每股44.19元出售富通3.157%的股份。

至於第3筆交易出售150萬股至250萬股，則佔富通保險0.8%至1.33%之間的已發行股數，每股售價亦為44.19元。同時，第2筆及第3筆交易的價格，可以根據富通宣派或支付的分紅作出調整。

值得注意的是，第2筆及第3筆交易需待買方從歐洲4家相關政府取得無異議決定審批後方可作實，包括比利時國家銀行（NBB）、葡萄牙保險和養老基金監管局（ASF）、英國審慎監管局（PRA），以及英格蘭及威爾士律師監管局（SRA）。

稱精簡投資組合 聚焦核心業務

復星國際表示，出售事項是公司精簡投資組合及聚焦核心業務戰略的一部分，亦彰顯了集團致力於持續提升其財務表現及為股東創造最大價值的決心。