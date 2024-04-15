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為實踐環保理念 建築師開廠造建材

【明報專訊】棕纖環保科技有限公司創辦人兼主席劉釗錦本業是建築師，曾於1970年代留學英國。當時歐洲湧現「綠色和平」等一批環保組織。所以，他早在那時起就開始關注環保議題。只不過，當時若和一般香港市民談論環保議題，實在太早。要到2000年之後，因為全球暖化問題愈來愈棘手，環保議題才引起大部分香港人的注意。

現時該公司在青島和中山各有一家廠房。其中，青島廠由2010年開始生產Master Board，中山廠由2019年開始生產夾層材料Geo-Insulator。至今一共有大約20個國家或地區曾經使用該公司的環保板材，涉及的建築物包括：醫院、酒店、學校、別墅等。至於收入方面，東南亞和台灣佔了大約四成。其次中東佔兩成多，內地約為一成，香港亦佔一成，澳洲和歐美市場波動較大。

本身是建築師，為了實踐環保理念而毅然投資設廠生產環保建材，劉釗錦可說相當勇。據他透露，設廠獲得一些朋友入股支持，但他仍是大股東。在新冠疫情那3年間，公司的生意曾經「完全靜晒」，連最大的東南亞市場也不能倖免。幸好，由去年開始，各個市場的查詢和生意都開始回升。暫時以中東市場的復蘇速度最快。其中，沙特阿拉伯正在規劃中的一個新城區，亦有意使用該公司的環保板材。

[新經濟新天地]