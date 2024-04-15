許健生：國際創科營商周突顯成就

Web3嘉年華：前周未在香港會議展覽中心舉辦的第二屆Web3嘉年華，吸引了來自世界各地的專家、學者及行業領袖，共同探討Web3的最新發展。此次嘉年華涵蓋多個重要主題，包括比特幣生態、AI技術與Web3的結合、DePIN、多過RWA方案，以及Layer1及Layer2技術的應用。開幕儀式有多個政府主要官員、立法會議員和相關部門代表出席，足見政府對虛擬資產交易平台的支持，以及相關法規的修訂，都顯示出香港在推動Web3發展上的決心。

今年筆者感覺上多了海外Web3企業來港出席參加，當中包括俄羅斯、迪拜、日本、瑞典等。更明顯的是今年多了Web3的應用方案，如新能源的代幣化DePIN項目，以專屬的傳感器計算光伏太陽能衍生出來的Carbon Credit，並作代幣化上市給需要的企業採購。目前市場就是需要更多像這樣的落地方案給企業參考及應用，這也是我們為什麼成立WebX產業聯盟的一個重要理由。

在嘉年華上，EMC全球首創的「DeAI」概念，即去中心化人工智慧，吸引眾多參與者注意。EMC聯合創始人Alex在主題演講中分享，EMC已在全球30多個國家和地區建立了基於GPU的AI算力網絡和AI+Web3社區。Alex說明，EMC的目標是通過分佈式網絡將高性能GPU算力傳輸至需要AI模型訓練的創業者和企業，同時將Web3經濟模式整合至算力網絡中，打造一個共享、共創、低風險且高效益的AI全生態平台。同時，EMC的平台不止建立了一個AI算力網絡，而且整合了一體化的AI應用生態系統，旨在成為去中心化Web3領域的「OpenAI」。在此次活動中，EMC展示了其如何利用分佈式網絡將高性能GPU算力傳輸至全球，支持開發者共享開源AI算法模型。

以太坊聯合創始人Vitalik Buterin（V神）在此次嘉年華中發表了題為「協議設計的極限」的主題演講，重點討論了區塊鏈技術，特別是ZK-SNARKS、密碼學的進步及如何提升協議設計的效率與安全。Vitalik指出，現代協議大量使用這些技術，推動了隱私保護和可擴展性的顯著進步。他還探討了區塊鏈技術如何實現更高效的共識驗證，並提出了使用人工智慧工具作形式驗證的可能。

嘉年華中還特別強調了區塊鏈技術與人工智慧的整合，尤其是在遊戲和金融領域的應用。這包括了從基本的智慧合約設計到前端開發、數據存儲整合及用戶認證等多個環節。此外，比特幣生態的討論涉及比特幣鏈上活動的增長和BTC現貨ETF的上市（據市場人士透露香港亦將會很快有比特幣現貨ETF上市），顯示了加密貨幣市場的成熟與擴展。

數碼經濟峰會（DES2024）：由政府創新科技及工業局、政府資訊科技總監辦公室及數碼港主辦的Digital Economy Summit數字經濟峰會2024亦於上周五舉行。筆者喜見開幕早上，主演講廳一早爆滿。還記得早幾年筆者還是該活動的籌辦委員時，是叫Internet Economy Summit（IES），由五大商會合辦的商會論壇Chamber Forum亦是筆者有份建議的。雖然只是幾年，但很明顯業界對峰會的支持及參加者投入程度踴躍了不少。

由IES到DES，證明政府也是與時並進的。全球已從互聯網經濟「提升」到數字經濟，兩者看似相若但卻有分別。互聯網經濟側重於在網絡上的經濟活動，數字經濟則更廣泛地涵蓋了由數字技術驅動的各種經濟活動，包括在線和離線的活動。數字經濟是一個更全面的概念，包括了互聯網經濟作為其中的一個重要組成部分。據中國國家互聯網信息辦公室副主任王崧表示，內地數字經濟發展蓬勃，數字經濟規模已逾50萬億元人民幣，佔GDP比重達41.5%，總量是全球第二。香港數字經濟規模亦超過千億港元，這兩年更迅速提升，進一步鞏固其作為亞洲數字經濟樞紐的地位。

港數字經濟規模逾千億

香港國際創科展（InnoEX）：InnoEX以「智慧創新 聯通世界」為主題，聚焦於全球最新的創新科技與智慧解決方案。此次展會不僅展示了多國的尖端科技成就，當中包括機場跑道積水估算系統、XR心理創傷治療設備、實時交通調節系統、懲教署無人機監管系統、CabCab的士智能咪表及支付系統及智慧政府等供市民體驗的展館。筆者相信透過這些應用科技展示及與市民進行互動，能大大提升社會對創科的認知與認同。

這三大活動共同展示了香港在推動創新科技發展方面的幹勁和成就。Web3嘉年華強調了區塊鏈技術的潛力，數碼經濟峰會揭示了數字技術對經濟的深遠影響，InnoEX突出了全球科技創新的合作與交流。這些活動不僅提供了交流和學習的平台，也為香港的創科企業提供了展示和合作的機會，進一步鞏固了香港作為國際科技創新中心的地位，並對推動全球科技進步和經濟發展作出了重要貢獻。香港的創科活動不僅促進了本地創新和技術發展，同時也為國際科技社群提供了一個交流和合作的平台，這對於推動全球科技前沿和經濟轉型具有深遠的影響。筆者認為重點是要令地區甚至國際企業知道香港是一個可發展又能落地的國際創科中心。

香港電腦商會前主席及WebX產業聯盟召集人

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[許健生 前沿科技]