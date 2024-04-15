陳正犖：減息預期升溫 歐元恐下試1.045

目前市場定價反映6月會議有機會減息22個基點（100基點等於1厘），2024年全年或減息75個基點，這可能對歐元兌美元構成阻力。歐元同時面臨的風險是美國通脹或較原先預期頑固，美聯儲可能被迫更長時間地維持利率不變。因此，利差現在有機會更有利於美元。歐元兌美元近日見今年新低，未來幾星期或反覆下跌，如果持續低於1.0690，可能進一步下試1.0450，反彈阻力可留意1.0980。在技​​術信號的支持下，投資者亦可看淡歐元兌紐元和歐元兌瑞郎。

美國上周公布3月消費物價升幅超出預期後，美匯指數強勢，美國國債收益率升至年初至今高位。即使其後公布的生產物價指數（PPI）升幅少過市場預期，亦未有逆轉市場推遲美聯儲減息時間的想法，利率期貨反映今年可能僅減息一至兩次，美匯指數仍有機會挑戰下一個阻力位106。3月內地CPI和PPI有所回落，未來一星期美元兌離岸人民幣或窄幅靠穩，阻力位留意7.28。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[陳正犖 匯市前瞻]