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袁國守：板塊表現兩極 宜揀股不揀市

【明報專訊】美國3月消費者物價指數（CPI）連續第二個月反彈，升至3.5%，高於市場預期，市場擔心聯儲局或再推遲減息，一度震散股債價格。按FedWatch顯示，6月減息的機會率降至只約兩成多，預視高息環境將維持更長時間，息口敏感股難免受影響，REITs、地產和收租股持續捱沽，如領展（0823）上周五曾跌至31.8元，見5年低位。

技術上，港股年內表現算是不錯，從1月22日低位14,794點反覆回升，一浪高於一浪，惜始終未能突破3月份的高位17,214點。恒指上周先升後跌，周五再次失守17,000點大關，收報16,721點，跌373點或2.18%，全星期計，微跌2點。

港股萬七關阻力重重，主因受內外夾擊，除美國通脹有再升溫迹象，內地3月CPI按年升0.1%，低於市場預期，投資者憂慮內地再陷通縮。雖則大市未能向上突破，但不乏逆市上揚的板塊，如上周提及的能源和資源股，依然保持強勢，隨中東局勢惡化，金價連番創新高，在「升市莫估頂」的前提下，金礦股及相關ETF有機會進一步做好，但若重倉，可先行減磅鎖定部分利潤。簡言之，當前股份走勢兩極，「揀股不揀市」仍為上策。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]