瑞銀亞洲：資金撈底博彈 友邦牛54245

【明報專訊】上周五友邦（1299）、平保（2318）股價跌幅顯著，其中平保最新遭大行下調新業務價值預測及目標價，股價下跌5.69%，收報30.65元，失守31元。友邦股價亦下挫5.81%，收報48.6元，跌穿50元大關，重回2017年水平。平保、友邦股價跌幅顯著，根據瑞銀上周五資金流數據顯示，不少投資者趁低買入相關好倉產品博反彈，如看好可以留意平安認購（24156），行使價41.05元，2024年9月到期，有效槓桿約8.2倍；或平安牛證（62460），收回價26.5元，行使價25.9元，2024年10月到期，有效槓桿約8.2倍。至於友邦，如看好可留意友邦認購（24181），行使價72.04元，2024年10月到期，有效槓桿約8.5倍；或友邦牛證（54245），收回價42元，行使價41.4元，2024年12月到期，有效槓桿約6.7倍。
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