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摩根大通亞洲：股價跌穿50元 友邦熊54215

【明報專訊】港股續受制萬七關，國際金融股匯控（0005）及友邦（1299）拖低大市。友邦上周五跌幅逾5%，跌穿50元大關，是2017年以來最低。有券商分析指，友邦在股東回饋計劃上未有明確規模及時間表，或是影響近日股價走勢的原因。

技術走勢上，友邦已錄5連跌，14天RSI低於25，技術上出現超賣。輪證資金流方面，友邦好倉上周四錄得約260萬元淨流入，據摩根大通即市資金流數據反映，投資者於上周五股價穿底時仍傾向部署反彈，個別友邦牛證上日街貨量增至100%，如收回價47元的友邦牛（54359）。故投資者選擇產品時，宜留意街貨水平，因高街貨輪證的價格或有偏離理論價格的風險。如投資者希望吸納牛證，可參考友邦牛（53118），收回價45元，實際槓桿10.5倍，追沽可留意友邦熊（54215），收回價59元，實際槓桿4.5倍。

〔本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。〕

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[摩根大通亞洲 上市衍生產品銷售部]