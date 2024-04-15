廖偉強：豪客撐場 樓市延續高溫

3月樓市最多人談論的，莫過於大量「西餅客」（大手客）湧現掃貨，箇中主因是市場資金已多年沒有出路，尤其是在房地產的投資機會，更少之又少。「撤辣」為市場造就機遇，抑壓的購買力亦聞風而至，熱鬧的氣氛更感染內地的豪客，爭先恐後來港大手置業。事實上，內地人對在香港置業睇法，比很多香港人都來得積極。他們會覺得置業稅項大幅降低，加上購買數量亦無限制，亦可以用有限公司名義入市，不擔心身分容易被人公開。所以，他們會覺得目前是很好的時機入市。

樓市踏入4月，不少人都預期會稍為降溫，尤其是新盤市場，但長實（1113）以十分吸引的價錢推出新盤Blue Coast，又再次為市場注入動力。這個新盤擁有大量的3房間隔，定位較高端，雖然發展商討價偏低，但單位入場價平均也要二千萬左右，並非上車客會考慮。長實這個新盤除了吸引大量「西餅客」，也得到「高端客」垂青。「高端客」資金雄厚是無可置疑，更重要是他們會選擇優質及高端的物業作為長線投資對象，這個新盤正好符合要求。

不少內地人對於香港這個商機處處的地方有無限憧憬，所以不少內地企業和人才也選擇這時進駐香港，並且對香港房地產趨之若鶩。筆者相信，短期而言，「高端客」和「西餅客」會是樓市的主要動力，而在可見的將來，內地買家更必定會在市場中佔有一個相當重要的位置。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]