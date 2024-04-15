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追求高回報 美日股基金仍可取

【明報專訊】美日股市今年首季雙雙創歷史新高，帶動強積金（MPF）中的美國和日本股票基金做好，分別成為上季表現次佳及最好的股票基金類別。有MPF專家認為，若然能承受高風險，美日股票基金仍值得考慮，但要有心理準備，受各項經濟指標左右，後市會相當波動，因此如想分散風險，則以預設投資策略（DIS）基金為首選投資方式。

明報記者 袁國守

強積金諮詢機構GUM發表2024年首季MPF成績表，「GUM強積金綜合指數」 升2.5%，年初至今人均賺6022元；「GUM強積金股票基金指數」升3.2%；「GUM強積金混合資產基金指數」升2.8%；「GUM強積金固定收益基金指數」上升0.3%。GUM表示，今年首季MPF延續去年概况，歐美日市場表現強勁，美股受科技股帶動再創新高，聯儲局打算推遲減息；日央行結束17年負利率政策，日股指數突破40,000點重要關口；內地和香港股市方面，在1月下跌，市場期望「兩會」推出刺激方案，恒指曾在2月出現反彈。截至2024年2月，有70億元流入美股和DIS基金，資金主要由中港及混合資產類別基金流出。

首季日股MPF回報12% 美股基金升9.8%

積金評級主席叢川普（Francis Chung）指出，今年首季強積金回報率約2.47%，是MPF有史以來第8個最佳季度開局，亦為強積金3年來首個財政年度(截至3月底止)的正回報，並為強積金成員帳戶增加約285億元的額外投資收益，相當於每名成員平均投資收益約6000元；在計入MPF供款後，MPF總資產於第一季結束時約為1.18萬億元，即成員平均帳戶結餘約248,700元。

回看今年首季，MPF受惠全球股市走強帶動，股票基金整體回報升3.2%，日本和美國市場表現尤其突出，期內回報率為12.3%和9.8%，分別佔股票基金頭兩名位置。除香港和大中華股票基金外，其他股票基金都獲得正回報，而香港股票基金（追蹤指數）再次「包尾」，今年首季跌3.6%，即使單計3月份錄得正回報，惟僅升0.2%，表現仍跑輸其他類別股票基金（見表）。儘管內地「兩會」確定了5%的經濟增長目標，並提出產業升級計劃，包括科技、生物科技、新能源汽車和電子產品等領域，但市場預期這些計劃的成效還需要時間觀察。

中風險投資者可配置DIS基金

展望今年第二季，GUM常務董事陳銳隆指出，現時基金回報分化，環球市場表現做好，高風險投資者可考慮美日股基金，低風險可投資保守基金賺取穩定回報，中風險則可配置有較廣地區分佈及管理費較廉宜的DIS基金。

叢川普則認為，全球通脹和利率將決定今年的市場方向，但由於大部分強積金資金投資在內地和香港股市，本地市場表現仍將是關鍵。他提醒，雖然追逐日本和美國等市場的強勁回報是誘人的，但相互矛盾的經濟指標導致市場波動，突顯了多元化投資的重要性，DIS基金繼續是積金評級在今年首選的投資方式。

富達國際香港退休金及個人投資業務總監陳宇昕表示，香港人口為全球最長壽之一，加上生活成本受壓，為退休作好準備仍是大部分港人的長期財務目標，建議港人投身職場後盡早開始為退休儲蓄。他指出，根據富達退休儲蓄法則，於25歲開始將稅前收入兩成作為退休積蓄，並於65歲時最好擁有退休前的年薪12倍積蓄，將可於退休後維持原有的生活質素。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 退休綢繆]