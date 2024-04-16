moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

港有望推全球首批以太幣現貨ETF 嘉實華夏博時擬搶閘推 分析料較期貨ETF受歡迎

標籤：經濟

【明報專訊】證監會去年12月發通函指出，準備好接受包括虛擬資產現貨ETF的認可申請，時隔4個多月後，昨終有基金公司表示獲證監會有條件及原則上批准。3家中資基金公司嘉實國際、華夏基金及博時基金（國際）分別表示計劃推出比特幣及以太幣現貨ETF，有機會成為全球首批以太幣現貨ETF。有消息指出，預期證監會將於4月底一次過批出首批虛擬貨幣ETF，情况與美國證交會（SEC）今年1月時批准11隻比特幣現貨ETF類似。

明報記者 江陵凱

嘉實國際昨表示，兩隻分別投資於比特幣及以太幣現貨的ETF，已獲證監會原則上認可。華夏基金（香港）則發聲明稱，該行擬與OSL數字證券、託管機構中銀保誠，研究和部署推出投資於現貨比特幣和以太幣的ETF。

消息：料證監月底一次過批出

博時基金（國際）亦表示，與HashKey Capital共同申請的兩家虛擬資產現貨ETF已獲得香港證監會有條件批准，雙方擬推動發行比特幣和以太幣現貨ETF。另一家基金公司惠理基金，曾於3月底宣布與資產管理公司意博金融攜手合作，正式向證監會提交比特幣現貨ETF的申請，初步希望今年底資產管理規模（AUM）可達5億美元（約39億港元）。

證監會回覆本報查詢時表示，經證監會認可的投資產品，將會於該會網站上公開發售的投資產品列表上列明。該會續指出，若申請的ETF產品大致符合該會的要求，則會開出有條件的授權書，但仍需遵守各種條件，包括支付相關費用、提交文件，以及得到港交所（0388）的上市批准，相信有關申請基金公司下一步將向港交所遞交申請。

消息刺激比特幣以太幣齊反彈

受新一批現貨ETF即將應市的消息刺激，比特幣經周六、日大跌後回升逾3%，昨晚約10時重上6.6萬美元以上；以太幣更反彈逾4%，升越3200美元關。自SEC於1月11日批准比特幣現貨ETF上市交易後，其AUM不斷上升，為比特幣帶來大量買盤。現貨ETF的AUM由首日推出時的294.7億美元，持續增至本月8日達604.5億美元的歷史高位（見圖）。而截至本月11日，其AUM則達589.4億美元。

黃國英資產管理創辦人黃國英認為，虛幣期貨ETF交易時，即月及較長期的期貨合約的交投量出現差距，導致出現難以預測的轉倉成本。他續指出，現貨ETF雖可避免轉倉成本，但於虛幣現貨ETF購買相關虛擬貨幣後，發行商亦需要向相關虛幣託管商繳交託管費用。但他預期香港推出虛幣現貨ETF會較期貨ETF受歡迎，因期貨ETF下的轉倉成本較難預測。