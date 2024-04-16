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茶百道招股籌26億 暫膺今年集資王

標籤：經濟

【明報專訊】內地茶飲店茶百道（2555）昨日啟動招股，每股招股價17.5元，集資近26億元，已成為截至目前為止今年集資最多的新股。茶百道聯合創始人兼投融資負責人古計林指出，公司估值合理，能為投資者「預留一定水位」。

開始港選址開店

茶百道是次招股集資近26億元暫成今年本港「集資王」，但卻未有基石投資者。古計林表示，此次上市選定由錨定投資者（anchor investor）做長線投資。自公司遞表及進行路演以來，受很多投資者關注，對此次認購情况有信心。她坦言，期望與投資者達成「互惠雙贏的結果」。

截至今年4月5日，茶百道擁有8016家門店，絕大部分為加盟店，僅6家為直營店。今年1月更首次進軍海外，於韓國首爾以品牌授權協議方式開店。

茶百道執行董事及總經理汪紅學表示，韓國第一家分店目前表現超出預期，未來會繼續在當地增開分店。公司亦尤其看好東南亞市場，年初已經在泰國考察分店選址，同時亦已經開始在港選址，如在港開店會公布詳情。

茶百道2022及2023年毛利率均為34.4%，略低於2021年同期的35.7%。古計林指出，公司毛利率已領先於整個行業，相較2021年，2022及2023年的下降幅度為合理調整區間，又解釋毛利率調整是因為公司主動釋放利潤予門店，提升門店的競爭力，符合公司「共贏」的價值觀。

茶百道計劃發行1.48億股H股，一成於香港作公開發售，每手200股，一手入場費為3535.3元，預計於4月23日掛牌，中金公司為其獨家保薦人。

明報記者 田越