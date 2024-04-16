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滬深股通下月停實時披露買賣金額 分析：減即時資訊參考 影響透明度

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）及滬深交易所公布，為進一步優化「滬深港通」機制，確保市場整體資訊披露的一致性，調整「滬深港通」交易信息披露機制，將不再披露「滬股通」、「深股通」實時買入、賣出的交易金額和總額，預計約一個月後實施。滬、深股通與港股通額度餘額大於或等於30%時，只會顯示「額度充足」，不再顯示額度餘額。分析指出，減少即時資訊參考，會影響透明度，但如能避免市場利用信息進行操作，影響交易，未必是壞事。

明報記者 梁慧雯

香港股票分析師協會理事連敬涵表示，新措施各有利弊，一方面，向市場披露的即時資訊減少，是倒退，不夠公開及透明。但另一方面，亦要留意現行制度是否有漏動，如市場有否藉即時資訊，對股市或個股進行操作，認為在市况好時，問題未必太大，但市淡時，會較易利用這些資訊，增加市場壓力，尤其是引導散戶作出某些投資行為。舉例說，市跌時北水仍不斷買入，會予市場感覺是看好後市，但北水動作其實可以很迅速，若散戶「跟車太貼」，容易造成損失。

他認為，不再披露滬深股通實時買入、賣出數據，有可能會影響成交，因為部分大戶會利用有關資訊來做買賣，屆時投機意欲會減少。

熊麗萍：避免藉信息影響交易 未必是壞事

獨立股評人熊麗萍表示，整體來說，影響不大，不應過分解讀。首先，當滬、深股通與港股通額度餘額小於30%時，會即時公布額度餘額，向市場預告，認為是足夠及可以接受。再者，如能避免市場利用額度信息進行操作，影響市場交易，未必是壞事。

華鑫證券：引導投資者長線投資

彭博社引述華鑫證券分析師嚴凱文指出，「暫停北向公布後，投資者會少了一個觀測指標，市場需要適應新的規則，這也是引導投資者做長線投資的一個途徑。」

互聯互通北向交易為目前外資買賣A股主要渠道，一直是投資者衡量外資情緒的「風向球」。去年以來，北向資金多次大額撤離A股而導致市場承壓。去年全年北向資金淨買入A股金額，為2016年底深港通開通以來的紀錄最低。值得注意是，雖然港交所將不再披露滬深股通即時買入、賣出成交額及交易總額；但港股通交易期間，仍會公布買入、賣出成交額及成交總額。