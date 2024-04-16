配對平台幫企業記錄義工活動 Time Auction助NGO獲技能義工

明報記者 田越

Fion指出，Time Auction目前已經達至收支平衡。三成收入來自向合作企業收取年費，年費的多少會根據合作企業的規模大小進行調整；七成則來自7間基金會的捐款，例如香港賽馬會慈善信託基金、何鴻毅家族香港基金、施永青基金等。支出方面包括12名全職員工的工資、較低廉的辦公室租金，以及網站開發及維護機構的佣金。

員工可網上登記曾做義工活動

Fion續稱，Time Auction的獨特之處主要體現在兩方面。其一，Time Auction可以為企業提供ESG中「S（社會Social）」方面的支持。每個Time Auction的會員企業在平台的網站上都會有獨立的企業分支網頁，企業員工可以在其企業分支網頁處註冊，並將做過的義工活動及小時數登記於網站中。相應的，會員企業的高層則有獨特權限可以一鍵登錄查看其企業員工的義工紀錄，方便企業進行ESG的記錄及披露。

其二，Time Auction是全港極少數為NGO提供「技能義工」配對的平台。NGO作為非牟利組織，常常面對無資金請人的困境，但又常常需要一些技能幫助，例如攝影、剪輯、更新網站內容等。

Time Auction提供了一個平台幫助NGO配對技能義工，同時，申請做技能義工的人也可以更加靈活地進行義工工作，而毋須像傳統義工一樣於固定的時間和地點參加義工活動，使得雙方達成了「雙贏」。

技能義工項目助年輕人轉行

Fion補充，Time Auction獨特的技能義工項目也為想要轉行的年輕人提供了機會，使得他們可以通過義工的形式積累目標行業的工作經驗，方便他們未來轉工。此外，Fion表示，目前Time Auction總註冊人數有3萬多人，近3年活躍義工數約為8000人，配對次數達2.2萬次，平均每兩周會有5至6名義工報名活動。

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