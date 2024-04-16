日圓34年新低 兌港元跌穿5.1

市場提高警惕當局干預匯市

日美利差持續較大，促使投資者售日圓、買入美元。日本財相鈴木俊一昨就日圓貶值重申，正密切關注匯市變動，將採取一切必要措施應對。中東的地緣政治形勢，也增加了市場對美元需求，為新興市場貨幣帶來下行壓力。馬來西亞央行昨表示，已準備為徘徊在26年低位大馬令吉提供支持。韓國、泰國和波蘭官員近期也「出口術」，強調正密切關注匯市波動，又或表明如有需要將採取干預。印尼央行已拋售美元，直接買入印尼盾，以限制本幣跌勢。

摩根大通資產管理分析指出，目前確實看到不同央行的口頭干預，考慮到美聯儲似乎不大可能短期內減息，亞洲貨幣可能會進一步貶值。市場人士認為，只要美元維持強勢，新興市場的本幣貶值壓力仍會持續，令央行持續面臨資本外流的挑戰。今年年初以來，泰銖兌美元已貶值6%。

匯控外匯研究主管Paul Mackel表示，由於貨幣貶值往往加劇通脹壓力，意味遏抑通脹的最後一里，對美國及許多經濟體也並非易事。

（綜合報道）

[國際金融]