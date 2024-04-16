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黃雯怡：潤電趁回吐吸 上望23元

【明報專訊】上周美中分別公布CPI數據，美國3月CPI大勝預期，市場對聯儲局年內首次降息的時間點押後至6月之後，這對美股帶來回吐壓力。中國3月CPI同比增速縮窄，PPI同比降幅擴大，市場憧憬中國進一步降準以提振經濟。

政策方面，上周五，國務院發布新「國九條」，突出強監管、防風險、促高質量發展主線，明確鼓勵分紅和限制大股東減持，預期會對高分紅的國企帶來利好。投資者可關注華潤電力（0836）

華潤電力此前公布2023年業績，符合市場預期，股東應佔溢利按年增長約56%至110億元，其中火電業務核心利潤貢獻36.1億元，較2022年虧損25.8億元扭虧為盈；可再生能源業務核心利潤貢獻約97.3億元，同比增長12.5%。

一方面，火電業務得益於煤炭進口量增加，煤炭價格自去年下半年大幅下降，燃料成本下降，加上今年煤電容量電價政策的實施，提升盈利的穩定性。

另一方面，公司積極向新能源業務轉型，於2023年底，風電在建權益裝機容量為7304兆瓦；光伏在建權益裝機容量為6056兆瓦。2023年新投產的風電和光伏項目權益裝機容量分別為3106兆瓦和2230兆瓦。計劃2024年新增風電和光伏項目裝機容量目標為10,000兆瓦。預期新能源業務的價值加速釋放。

華潤電力宣布派發末期息每股0.587元，不計及年初派發特別息0.5元，全年總派息為0.915元，派息比率達62%。公司業務穩定，兼具高息吸引，建議趁回吐至19元左右吸納，上望23元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]