梁天卓：分數表助選合適大學 減資源錯配

【明報專訊】讀書不是求分數，讀大學亦不是為求好路數。最理想當然是這樣，不過，試問又有哪名關心子女的父母會完全對子女在校內的成績或上哪一間大學不聞不問？
讀書上大學是累積人力資本的最佳辦法之一。美國的研究指出，在2000年美國大學畢業生的工資比高中畢業生要高出68%！而這個大學畢業在職場上的溢價更愈來愈高：在疫情前，美國大學畢業生的工資比高中畢業生要高出接近八成！我手頭上沒有香港的數字，不過觀乎以往和現在大家對待會考、高考和DSE的態度，「一試定終身」似乎是本地學生和家長的假設。
讀大學（平均地）有好路數沒有人會反對。不過，讀哪一間大學最好路數？讀麻省的哈佛大學（Harvard University）比哈爾濱的「哈佛」（哈爾濱佛學院）出路更好大家都知，但要知道每間心儀的大學「回報率」有多少並不是想像中容易。
為了令美國的家長和學生在選擇大學時能夠有「明確、可靠和公開」的數據，奧巴馬在任時推出了大學分數表（College Scorecard，網址為https://collegescorecard.ed.gov/），家長和學生可以在網站上尋找心儀大學的各種有用資訊。
例如，敝校維克森林大學（Wake Forest University）的畢業率為89%，平均每年費用約3萬美元（扣除各種獎學金和政府資助後），而入學10年後（無論是否有畢業）的年薪中位數為8.2萬美元（約64萬港元）。
有研究發現，家長和學生對大學分數表的某些資訊十分着緊，例如當一間大學在分數表上的「入學10年後年薪中位數」上升10%時，入學申請就上升2.4%。是「市儈」又好，是「精明」又好，選擇大學時尋找更多資訊是人之常情，一方面這可以選擇更適合自己的大學，另一方面社會的資源錯配亦會減少。如果，本地大學（甚至各學系）能夠有類似的分數表，大家選大學或選科時就可以有更多資訊。
維克森林大學經濟系副教授 facebook.com/tommyleungpage