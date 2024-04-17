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中國首季GDP增5.3% 勝預期 消費工業增速3月放緩 統計局：經濟恢復不平衡

【明報專訊】內地公布今年首季GDP按年增長5.3%，高於市場預期的4.8%，主要由於首3個月固定資產投資按年增4.5%，高於預期的4%，亦較首兩月的4.2%加速。首季受惠政策基建和製造業投資保持強勁，不過房地產投資跌幅加深，3月零售增速放緩。國家統計局副局長盛來運表示，經濟恢復存明顯不平衡，消費恢復不如生產，中小微企恢復不如大企業，當局在加強經濟回升基礎的同時，將進一步關注經濟發展不平衡，特別是中小微企業發展。

明報記者 歐陽偉昉、方楚茵

基建和製造業投資持續強勁，抵消房地產投資放緩（見另文）影響。去年底內地增發的1萬億元人民幣國債資金投入使用，繼續推動基建投資，首3個月基建投資按年增6.5%，較首兩個月的6.3%加速。匯豐計算連同水、電、燃氣等公用事業投資由9.9%增至11.7%。另外，首3個月製造業投資按年增長9.9%。但留意首3個月固投增長仍以國有資本（升7.8％）為主要推手，民間投資增0.5%、主要仍受內房開發投資疲弱拖累。

固投靠國有資本 汽車銷售轉跌

ING銀行大中華區首席經濟師宋林表示，內地政策重點支持戰略領域投資基建，今年基建投資仍是經濟重點。首季汽車製造業投資按年增7.4%，增長相對溫和，價格競爭和新能源汽車產業產能過剩，可能會阻礙新投資。另外，今年首季工業產能利用率降至73.6%，為2020年首季以來最低（見圖），在激烈價格競爭下，他預期產業整合壓力將持續增加。

3月零售按年增長3.1%，除低於市場預期的4.8%，亦較首兩個月增速7.1%大幅放緩。餐飲收入按年增6.9%，商品零售按年增2.7%，為去年8月以來增長最慢。去年推動零售增長的「主力」汽車類銷售於3月按年轉跌3.7%；同期手機等通訊器材類增速亦較首兩個月的16.2%收窄至7.2%。宋林認為，內地推出「以舊換新」在未來數季會支持家電和汽車銷售，但3月數據反映今年難單靠消費拉動增長，加上淨出口疲弱，內地經濟增長動力繼續轉向固投。

星展將今年內地經濟增長預測由4.5%上調至5%，高級經濟師周洪禮表示，首兩月出口強勁，整體首季出口表現好過早前預測，展望及後兩季美國經濟增長高於預期，電子產品周期築底反彈，有利亞洲區出口。

至於工業產能利用率下跌，會否影響及後製造業投資增長，周洪禮認為會有一定壓力，特別是太陽能等過剩產業。他認為及後內地經濟表現需注意就業情况，今年首季內地38個城市平均招聘薪酬按年升2.2%，為去年第二季以來首度回升，若工資和就業持續改善，有助釋放居民儲蓄，支持消費和產能投資持續增長。

分析：財政支出發債料重新加速

摩根資產管理環球市場策略師朱超平認為，3月數據好壞參半，固投和工業生產復蘇，惟家庭信心和房地產仍面臨挑戰，需要更積極的政策振興消費者預期和需求。內地近月推出補貼政策，推動家電以舊換新和裝備升級，將提振家庭和工業部門需求。除了繼續減息降準外，預期政府財政支出和國債發行，會在近期放緩後重新加速。