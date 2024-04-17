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恒指挫351點 見逾1個月新低

標籤：經濟

【明報專訊】雖然中國首季經濟增長勝預期，惟3月份工業增加值及零售表現均遜預期，加上美國延後減息預期續發酵，美匯升越106水平，人民幣試穿7.28見5個月低，拖累港股近全線下跌。恒指昨日最多跌近400點，收市跌351點，連跌4日，並見逾1個月新低；科指跑輸大市最多跌3.6%。跌市下成交增至逾1100億元，創兩周高。港股通下的北水趁跌市吸資近百億元「撈底」。分析指恒指昨跌穿多條平均線，技術上反映由1月開始的中期反彈已告一段落，後市將反覆偏軟、逐步下試低位。

分析：跌穿多條平均線 後市偏軟

恒指昨低開232點，跌幅曾收窄至151點，惟午後跌幅再擴大，最多跌391點低見16,208點，收報16,248點跌351點，是3月7日後收市新低。恒指連跌4個交易日，累挫890點或5.2%。國指昨跌1.9%，科指跌3%。

跌市成交相對活躍，成交增至1145億元，較上日增兩成，是4月2日後最多。北水淨流入98.7億元，較上日增加四成，並創逾3周高。盈富基金（2800）錄北水26.8億元淨流入，成交達85億元，為成交榜首位。騰訊（0700）錄7.74億元淨流入、小米（1810）錄2.7億元淨流入。

藍籌中只有3家上升，科網股全線大跌，阿里巴巴（9988）、京東集團（9618）及美團（3690）跌逾2%；騰訊跌0.8%。金融股友邦（1299）未止跌，昨跌2.6%，再現7年低。美國電動車廠商特斯拉（Tesla）（美：TSLA）據報擬全球裁員一成，電動車股捱沽，蔚來（9866）跌一成；小鵬汽車（9868）、理想汽車（2015）跌約半成。

獨立股評人郭思治表示，港股昨表現差勁，恒指跌穿50天線（現處16,454點）、100天線（現處16,480點），技術上已反映由1月下旬開始約11周的中期反彈已結束，即使港股不會即時大跌，但後市會反覆偏軟、逐步下試低位，萬六點雖然防守力強，但只要跌穿2月低位，恒指將進一步尋底，5月走勢未能看好，建議投資者轉持現金。