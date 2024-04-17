無綫85台改播「鳳凰」 細節未交代

在TVB完成牌照中期檢討後，據TVB免費電視節目2023年2月14日的修訂牌照，該台需分別每日提供一中、一英綜合頻道，另需提供3條主題式數碼頻道，其中一條面向年輕觀眾綜合娛樂頻道、一條提供新聞、財經及資訊頻道，餘下一條綜合娛樂台則提供海外節目，在這條款上已為TVB是次頻道變陣鋪路。

類似安排其實不乏前例。有線寬頻（1097）旗下免費電視台HOY TV、旗下國際財經台播放本身的英語及普通話財經節目，以及個別藝術和時裝節目外，亦大量播放彭博電視英語節目；TVB旗下明珠台每天劃分時段播放美國NBC Nightly News及中國環球電視網CGTN英語節目；電盈（0008）旗下ViuTV英語頻道播放德國DW、日本NHK及半島電視台新聞直播。

據現有TVB與通訊局協定牌照條款，早為將來電視台的頻道與外間電視台以「內容供應商」形式提供節目，大開方便之門。TVB回應本報查詢時稱，在內容符合法規要求下，有在其電視平台播放自製或外購內容的自由，內容供應商毋須擁電視牌照或頻譜擁有權。

通訊局發牌，一向鼓勵電視台投資技術，造就TVB在開發TVB Plus時，開發掃二維碼後可同步享購物、自選鏡頭及享用着數優惠。通訊局在回覆傳媒查詢時亦表示，TVB需在其領牌服務內播出的內容負起編輯責任，才能推出今次變陣申請。TVB縮減營運一條頻道下估計每年減省1億元開支固然有着數，但是多項技術安排仍有待日後一一揭盅。

明報記者 陳偉燊