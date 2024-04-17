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恒生申時代中國清盤 涉及金額逾20億 7月3日首次聆訊

【明報專訊】債務重組進度不如預期，再有銀行出手申請內房清盤。是次為曾躋身「內房千億俱樂部」的時代中國（1233），公司昨披露遭恒生銀行（0011）向高院提交清盤呈請，涉及金額1.732億美元（約13.51億元）及7.314億元的財務責任，合計約20.82億元。消息觸發時代中國股價曾挫51.26%，低見0.116元，午後跌幅雖收窄，全日仍跌36.97%，收報0.15元，市值3.15億元，較公司估值高峰逾320億元，累跌99%；同系時代鄰里（9928）曾跌16.7%，低見0.4元，收跌3.12%，報0.465元。

明報記者 方楚茵

時代中國：呈請或損公司價值

據公告，高等法院已將呈請的首次聆訊日期定為今年7月3日。時代中國表示，提交呈請並不代表恒生銀行已成功將公司清盤，截至昨日高院並未批出清盤令。公司將於計及呈請的狀態及其境外重組的進展後，考慮是否有必要於稍後階段向高院申請認可令。

時代中國稱，呈請並不代表公司其他持份者的利益，且可能損害公司價值。公司將尋求法律手段堅決反對呈請，並採取一切必要行動以維護其合法權利。公司擬繼續積極與其境外債權人就重組計劃進行溝通及合作，目的是盡快向市場公佈相關條款。同時，公司將力求與呈請人保持積極良好的溝通，並秉持對其他債權人公平的原則，就盡快達至友好解決方案與呈請人磋商。

近月銀行連接申內房清盤

值得留意的是，以往市場多認為銀行為免內房壞帳對財報造成影響，對行業重組多較基金或私人投資者有耐心。然而，近期銀行已開始陸續出手，包括世茂（0813）上月遭建行（亞洲）入稟申請清盤，涉及財務義務金額約為15.795億元；弘陽（1996）亦在2月遭紐約梅隆銀行倫敦分行入稟申請清盤，涉及不少於2.28億美元的財務義務。由於建行（亞洲）隸屬國有商業銀行建行（0939）旗下，更掀起中資行向內房企「追債潮」的揣測，令內房股價再度承壓。

受上述消息影響，其餘內房、物管股昨普遍下跌，藍籌股華潤萬象（1209）跌3.03%、碧桂園服務（6098）跌2.44%、龍湖（0960）跌1.91%﹔中小型內房中國奧園（3883）跌8.41%、花樣年（1777）跌6.9%、越秀房託（0405）跌5.56%、融信服務（2207）跌4%、合景泰富（1813）跌4.17%等。