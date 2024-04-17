moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

大摩料中資電訊股服務收入增長放緩

【明報專訊】中資電訊股首季業績本周揭幕，摩根士丹利料行業服務收入按年增長放緩至4.2%，符合市場預期。不過，該行料營運商將保持健康的高單位數淨利潤增長，中國鐵塔（0788）收入增長正常化，並維持三大營運商「增持」評級。

維持三大營運商「增持」評級

大摩發表報告指出，中資電訊公司今年首季行業服務收入按年增長4.2%，較去年第四季的5%及全年的6.2%有所放緩。當中，中移動（0941）服務收入增長4％，中電信（0728）為5.1％，中聯通（0762）為3.5％；而淨利潤的增長預測分別為7.1％、7.6％及9.3％。該報告提及，對於中移動而言，由於會計變更帶來的折舊節省或會帶來利潤上行驚喜，該公司預計在2024財年節省180億元人民幣。至於中聯通，大摩料收入增長或稍微下降，首季淨利潤增長略低於其全年雙位數增長的指引水平。

料中國鐵塔首季總收入增3.8％

另外，該行預計，中國鐵塔首季總收入按年增3.8％，去年全年增長則為2%。塔業務收入料按年增長1%，因定價影響已回復正常，營運商亦減緩5G網絡的建設速度。大摩又估計，分佈式天線系統（DAS）收入按年增長17%，「雙翼」收入升15.7%，保持健康的增長勢頭，不過較去年全年按年增長超過20％有所放緩。該行預計，EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年增長3.8％，EBITDA利潤率穩定在69.5％；淨利潤增長10.3％。大摩續稱，該公司的應收賬款收回情況，將為自由現金流恢復的關注重點。