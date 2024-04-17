moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

星僱員12月可申4天工作周 反映官商以彈性辦公時間留人才

【明報專訊】由新加坡全國職工總會（NTUC）、新加坡全國僱主聯合會（SNEF）及新加坡政府人力部組成的三方聯盟，頒布新的「勞資政靈活工作安排要求指導原則」（TG-FWAR），讓新加坡僱員由12月1日起，可向僱主要求實行每周4天工作制，並可申請更多在家工作（WFH）時間，又或交錯上班時間（staggered working hours, 指僱員上下班時間各不同），反映政府與企業以彈性辦公時間挽留人才逐漸成為趨勢。

員工也可要求靈活上班地點

新指引適用於所有試用期結束的新加坡僱員。他們除了可要求彈性上班時間，也可要求靈活的上班地點。三方聯盟聯合主席Yeo Wan Ling表示，靈活的工作安排，是許多家庭照顧者（caregivers）、婦女及資深從業員考慮是否重返職場的重要因素。

雖然新指引並未透過立法強制執行，但要求所有企業建立機制，以接受員工提交的彈性工作安排申請，並進行審查。僱主須在僱員提交申請後的兩個月內，向僱員作出回覆。若僱主拒絕員工的彈性上班規劃，需提供明確的商業理據，例如該安排會導致生產力顯著下降、成本顯著增加，又或由於工作性質令彈性工作不可行等。

倘僱主拒絕 需明確商業理據

僱主不能以違反公司傳統、管理層不認同彈性工作方式等模糊的理由，拒絕員工的申請。若僱主認為僱員的彈性工作申請不可行，應與僱員商討替代方案。

雖然新冠疫情過後，很多國家的企業已要求員工重返辦公室，但部分彈性措施仍然維持，例如容許員工在個別日子選擇工作地點。愛爾蘭和英國在內的多個國家，都要求企業考慮彈性工作的要求。TG-FWAR工作組在綜合勞資雙方意見，並參考其他國家的經驗後，訂定了新指引。隨着人口老化，新加坡企業面臨人力緊張的壓力。愈來愈多上班族須照顧家庭，提高工作彈性可讓更多家庭照顧者或長者持續就業。

（綜合報道）

[國際金融]