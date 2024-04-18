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鮑威爾稱需維持高息 亞幣齊受壓 高債地產股挫 恒指受惠A股尾市急彈喘穩

標籤：經濟

【明報專訊】美國通脹率3月回升至3.5%，明顯高於聯儲局2%目標。聯儲局主席鮑威爾周二改口放鷹，表明高息或需要維持更長時間，讓通脹朝2%目標水平下跌。鮑威爾一改今年3月議息會議後的鴿派言論，減息延後預期成定論，推升美債息及美匯高企的同時，亞洲貨幣貶值壓力進一步增加，繼印尼周二入市干預支持本幣匯價，日韓官員亦討論匯率問題加強口頭干預。港股中對息口敏感的重債地產股大跌破底。

鮑威爾周二晚出席政策論壇時表示，如果通脹較預期頑固，無論時間多長，利率都可以維持高位，由於勞工市場強勁，適宜給緊縮貨幣政策更多時間發揮效果，暗示暫時傾向既不減息亦不加息，未來會觀望薪酬增長會否造成通脹壓力。國際貨幣基金組織（IMF）最新發表的世界經濟展望報告亦相信，若美國通脹繼續高企，聯儲局可能由夏季推遲至第四季，甚至11月大選後才開始減息。CME FedWatch分析利率期貨做價顯示，投資者現估計9月才有較大概率減息，較之前的6月延後，7月減息機會不到一半；全年減息兩次的機會亦不足一半，遠少於聯儲局官員上月平均估計的3次。

IMF：或延至11月美大選後始減息

受鮑威爾鷹派言論影響，美國2年期國債孳息率一度重上5厘，是去年11月以來首次。美匯指數紐約時間周二晚一度升越106.5，昨續企於106.2以上，拖累部分亞洲貨幣持續下跌。印尼盾兌每美元周二跌穿16,000關見4年低，迫使央行入市沽美元穩匯價後，昨最多再跌0.5%；韓圜周二跌穿1400同見1年半低位，日圓跌穿154.6連日創34年新低，日韓財長昨討論匯率波動問題，韓方會後警告可能採取適當措施應對劇烈波動，韓圜昨一度反彈0.9%。港匯及人民幣變動不大。

韓圜見1年半低 韓：或採措施應對波動

延後減息預期下，息口敏感及重債的地產股首當其衝。新世界發展（0017）連跌6個交易日，昨一度跌穿7.4元，是1986年有紀錄以來最低，收市跌近6.8%，恒基地產（0012）亦跌逾3.6%；領展（0823）亦低見30.7元，再創近12年新低，收報31.05元，跌0.64%。重磅科網股多數偏軟，遭評級機構惠譽調低展望至負面的騰訊（0700）和阿里巴巴（9988），連跌4個交易日，昨分別跌0.3%和0.7%，騰訊一度失守300元關口。

恒指午後最多跌近百點，惟受A股尾市急彈支持，港股尾市同步回穩，恒指收市倒升2點，報16,251點。大市成交回落至千億元以下至991億元。信誠證券聯席董事張智威形容，港股今年來一直「有波幅、無升幅」，受制於聯儲局息口預期和中東局勢緊張，相信恒指短期只能在16,000點水平上落。

明報記者