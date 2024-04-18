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歐美指產能過剩 發改委：產能利用率季度波動大

【明報專訊】國家統計局日前公布首季全國工業產能利用率降至73.6%，是自2020年第一季度以來的最低水平，低於去年第四季水平，日前美歐領導人更稱中國製造的電動汽車和太陽能電池板存在「產能過剩」問題。國家發改委研究室主任金賢東反駁，指從中國這幾年歷史數據看，產能利用率的季度波動比較大，一季度產能利用率相對低一些，四季度相對高一些，這與春節假期等因素相關，初步分析，今後幾個季度產能利用率有望逐步回升。

不同國家產能大小由比較優勢決定

金賢東昨出席國新辦新聞發布會回應彭博記者提問時指出，有些方面把產能問題與國際貿易掛鈎，認為出口商品多了就是產能過剩，這站不住腳，「中國每年大量進口芯片、飛機、大豆、原油等商品，這些商品的出口國難道都產能過剩嗎？」他又稱，在經濟全球化背景下，供給和需求都具全球性。不同國家在各自強項產業的產能大一些，在其他產業的產能小一些，這是由各國的比較優勢決定，只有加強合作，才能共同發展。

金賢東指根據國際能源署測算，2030年全球新能源汽車需求量將是2023年全球銷量的3倍多。中國新能源產業持續發展、持續提供優質產能，不止滿足自身高質量發展需要，也對全球應對氣候變化和綠色低碳轉型作出重要貢獻。

續加大宏觀政策實施力度

出席同一場合的發改委副主任劉蘇社表示，發改委將繼續加大宏觀政策實施力度，落實好近期出台的大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案、更大力度吸引和利用外資行動方案等政策，加快推動超長期特別國債等舉措落地等重點工作，積極培育和發展新質生產力，亦會加強預期引導、增強市場信心，全力鞏固和增強經濟回升向好態勢等。