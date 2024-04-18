瑞銀：永利美高梅澳博首季市佔率升

金沙首季市佔率跌幅最大

該行指出，眾濠賭股中，永利澳門在首季市佔率增幅最大，按季增加0.8個百分點，主要受到中場博彩增長帶動。美高梅中國及澳博則在貴賓博彩有進帳並錄得增長，帶動市場佔有率分別按季增長0.7及0.5個百分點。當中金沙的市佔率跌幅最大，按季減少1.6個百分點；銀河娛樂則減少0.4個百分點，新濠博亞（美：MLCO）的市佔率維持於穩定水平。

大摩：銀娛市佔率降 蠶食估值溢價

濠賭股股價昨日全面受壓，銀河娛樂的股價全日跌7.1%，成跌幅最大藍籌及濠賭股。摩根士丹利報告指出，銀娛估值溢價來自旗下澳門銀河第三、四期擴充計劃，但最近其市佔率損失，料對盈利預測帶來負面影響，蠶食相關溢價。因此其將銀娛的評級由「跑贏大市」調低為與「大市同步」，並將銀娛的目標價調低17%至38元，今年全年估計的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）調低14%。

大摩指投資市場預期澳門銀河第三期開業後，銀娛的中場博彩市佔率達20%，但該行反而估計銀娛今年首季市佔率跌至17.2%，並謂市場低估了銀娛要增加營運開支去增加市佔率及非博彩項目投資，令營運槓桿降低。隨着銀娛同業恢復派息，該行料銀娛和同業之間的溢價差會收窄。