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ASML首季訂單收入遠遜預期 主要晶片商EUV訂單減 中國銷售佔比續升

【明報專訊】面對美國收緊對華技術出口限制，荷蘭光刻機巨頭ASML（荷：ASML；美：ASML） 在中國內地市場的收入佔比仍然攀升，不過來自台積電、英特爾、三星電子等主要晶片商的光刻機訂單減少，令ASML備受關注的預訂總額（net bookings）在第一季按季大跌六成至36億歐元（約300億港元），遠低於分析師預期的51億歐元（約425億港元）。第一季收入按季大跌近三成至52.9億歐元（約440億港元），同樣低於分析師預期。ASML股價昨在荷蘭跌逾6%。

向中國客戶銷售的光刻機，佔第一季銷售額49%，較去年第四季的39%佔比進一步攀升。市場質疑ASML未有應對向中國出口限制的影響。面對美國施壓，荷蘭政府去年6月對ASML的先進半導體設備出口引入更多限制，但ASML來自中國的收入比重仍然上升。

中國對老舊型號DUV需求旺盛

美國對華的新出口管制於今年1月1日全面生效後，除了最先進的極紫外（EUV）光刻機不能對華出口，ASML也不得向中國出口個別型號的深紫外（DUV）光刻機，令中國晶片商去年紛紛趕在限期生效前搶購。

在美國施壓下，ASML從未向中國出售EUV光刻機，不過一些老舊型號DUV仍在內地市場需求旺盛，反觀來自台積電等晶片大廠的EUV訂單，今年以來大幅減少。ASML第一季EUV設備訂單跌至6.56億歐元，按季大跌接近九成。ASML預計在需求回升前，第二季銷售仍然較弱。

投資機構Quilter Cheviot技術分析師Ben Barringer表示，ASML最新的財報表現，並非許多投資者期望的數字。在去年第四季訂單急增後，需求面臨波動，市場早已預計第一季訂單減少，惟訂單跌幅比預期嚴重，可能是令人擔憂的信號。

Barringer指出，很多因素影響了ASML表現，例如經濟環境仍非常不確定，令客戶訂單量減少。此外，2025年的產品將發生轉變，部分客戶可能因此延遲支出。雖然中國市場的銷情仍然不錯，但難以判斷未來的發展。ASML此前預計，對華出口限制將導致2024年的中國銷售額面臨10%至15%的影響。

料下半年銷售改善 明年訂單將回升

不過ASML維持全年展望不變，預計今年收入將接近於去年的276億歐元。即將卸任的行政總裁Peter Wennink形容，今年是「過渡年」，將繼續投資於產能提升及技術，為周期轉變做好準備。Peter Wennink預計，下半年銷售將較上半年改善。由於美國政府為英特爾、台積電及三星提供大量補貼，以提升這些大廠在美國的半導體產能，ASML預期明年訂單將會回升。

（綜合報道）

[國際金融]