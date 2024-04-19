港貨櫃碼頭首跌出全球十大 運物局：排名計算有差異 續鞏固港口優勢

明報記者 黃志偉

根據運物局今年3月發布《香港港口運輸統計摘要》資料顯示，去年世界貨櫃港口排名中，香港以1440.1萬TEU排第十，較前年下跌一名。報告與Alphaliner統計結果不同，主要由於運物局數據未有將洛杉磯港及長灘港作一個港口計算，反而該研究機構將兩港口吞吐量合計而得出其排行第九，把香港擠出十大以外。事實上，洛杉磯港與長灘港兩個碼頭相距約6公里，相當於中環至鰂魚涌距離，但由於兩個港口所在城市不同以致管理也不同。

洛杉磯港長灘港合併計算 擠走香港

運物局昨晚於社交媒體發文，按國際航運業權威媒體Lloyd's List的方法，估計香港港口的貨櫃吞吐量去年排名全球第十，較2022年下跌一名；又指Lloyd's List和Alphaliner皆為收集各地港口貨櫃吞吐量編制排名的私人機構，不同機構的排名方法各有差異，文章又指現在更應抓緊時機，繼續鞏固及發展香港港口的優勢。

不過，不論是港府或該機構的港口排名，香港港口吞吐量均落後內地港口。按香港統計數據，上海、寧波舟山、青島等去年貨櫃吞吐量按年均有上升，即使深圳按年跌0.5%，對比香港按年跌13%亦有明顯差異。其中一個迹象可見，按本港去年處理1440萬TEU當中，來自河運跌16.3%、跌幅較海運的12.5%為高，或反映珠三角洲貨源被深圳、廣州港攤薄。

分析：政府業界應主動回應船公司訴求

今年首季本港貨櫃吞吐量未見止跌，按年跌2.3%，當中1月升18.7%，另外兩月分別跌13.4%及10.6%。香港付貨人委員會執行總幹事何立基稱，1月升幅大主要是新年節日影響，不過往後因航運聯盟中的船公司逐漸撤離香港，預期未來香港吞吐量處理將明顯受影響。他認為，若香港要維持地位，政府及相關業界應主動回應船公司訴求，例如碼頭費用降低。如仿效倫敦港轉型至高增值海運服務港口，或意味香港要放棄貨量，而且對比倫敦在部分海運服務已有一定基礎，例如國際海事組織，因此最後要視乎政府做法。

近10年本港處理貨櫃中，載貨貨櫃比例逐漸減少，由2013年89.2%減少至今年首季81.6%，意味「吉箱」增加。何立基表示，「吉箱」比率增加也未必完全是壞事，因出口要有「吉箱」才成事。