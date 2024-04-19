受累船公司重整網絡 港轉口角色漸被淘汰

他表示，根據三大海運聯盟之一的「THE Alliance」上月底公布的2025年跨太平洋網絡綜觀，已經把香港從轉口至美國西岸的太平洋西南線和太平洋西北線中剔除，只保留在亞洲-美國東海岸航線中。另一聯盟由馬士基（Maersk）和赫伯羅特（Hapag-Lloyd）組成的「雙子星計劃」（Gemini Cooperation），直接靠岸停泊深水港名單中沒有香港；而「大洋聯盟」（OCEAN Alliance）更新今年網絡，直接在香港港口停靠次數由從11次大減到6次。

多個海運聯盟名單剔除香港

Alan Murphy續稱，班輪運輸連通性指數（LSCI）顯示過去10年香港的連通性持續下降，去年第四季跌至最低點的388，今年首季略為回升至390。該公司認為，這情况或視作網絡整合的迹象，形容香港是該趨勢的首個主要「受害者」。隨着新的聯盟組合在未來幾年改善其網絡，料更多港口或與香港有相同命運。

《星島日報》日前引述東方海外（0316）表示，自今年起，其所屬的海洋聯盟以提升準班率為首要目標，遂對航線布局及港序作出較大幅調整，部分航線不再停泊香港在內的港口；同時因應紅海危機，有一條靠泊香港的航線亦正暫停運作。但集團指出，一直密切留意市場變化調整營運策略，提及於今年初推出的一條亞洲區內新航線，當中亦有以香港作為停靠點。