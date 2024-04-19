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隨A股反彈 恒指升134點

標籤：經濟

【明報專訊】美國債息和美元回落，利好投資氣氛，港股昨天跟隨內地股市做好，連升兩天，但受制於部分移動平均線，即使「北水」流入大增，反彈動力亦不強。

恒生指數輕微高開1點後，早段曾倒跌45點，惟很快跟隨內地股市掉頭抽升，最多升255點，高見16,500點水平，但內地股市由高位調整，大市臨近中午升幅收窄，收市升134點，報16,385點，50天和100天線得而復失，成交減少近4%至952億元。國企指數升近1%，報5803點。

友邦新世界低位反彈

雖然美股本月回調，晶片股拖累，反映科技業的納斯達克指數周三跌逾1%，連跌4個交易日，但本港中資科技股昨天不少都靠穩，恒生科技指數升16點，報3356點，惟未能重上50天線。騰訊控股（0700）升近1.2%至304.4元，中芯國際（0981）升近2.4%至14.52元，海爾智家（6690）升逾4.3%至26.6元，曾創超過1年高位，是表現最好科指成分股。

中資金融股有買盤，摩根士丹利統計，內地大部分壽險3月新業務價值表現強勁，內險全線做好，平保（2318）升逾4%，太保（2601）升5.8%，中國人壽（2628）曾升逾3%，突破10天線，收市亦升2.6%。

領展逆市跌至12年低

部分近期弱勢的股份亦有反彈，例如友邦保險（1299）連升兩日，昨再升逾2%。新世界發展（0017）由最少38年低位反彈，昨升逾2%。但領展（0823）逆市跌至12年低，跌至30元水平。

上季內地航空旅客和貨物運輸量都創同期新高，加上油價下跌，惠及國航（0753）升5.2%、南航（1055）升近4%、東航（0670）升3.3%。但石油股相對受壓，中海油（0883）跌2.2%，以近全日低位收市，中石油（0857）亦跌1.5%。

北水66億掃貨 連續14日淨流入

「北水」趁港股反彈大舉入市，淨流入66.38億元，而且已連續14個交易日流入，繼續是上月初以來最長周期。騰訊再有大手吸納，錄淨買入逾9.45億元，盈富基金（2800）淨買入亦逾8億元。但「南水」連續3日流出內地股市，滬深股通昨淨流出52.85億元人民幣，較周三大增21倍以上。

中薇證券研究部執行董事黃偉豪認為，近期資金有從高估值科技股「換馬」迹象， 氣氛有利估值相對低的港股，但難以評估實際有多大刺激，預計恒指短期內繼續在16,100點至17,200點區間上落。