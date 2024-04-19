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信資通下周五推 供索個人信貸報告

【明報專訊】銀行公會、有限制牌照銀行及接受存款公司公會、持牌放債人公會聯合公布，多家個人信貸資料服務機構（MCRA）模式「信資通」，將於下周五（4月26日）開始提供服務。信資通開始提供服務後，市民可每12個月向每家個人信貸資料服務機構免費索取一份信貸報告，以了解個人信貸狀况，市民可先向個別機構查詢申請手續、索取報告方法，以及每日申請限額等，不需急於在初推出服務時索取。銀行公會亦提醒，相關報告僅供個人參考之用，不應於任何信貸申請使用報告，信貸提供者評估申請時，信貸評分並非其唯一的考慮因素。

銀公提醒不應用於信貸申請

市傳信資通原定去年底運作，不過因11月試行時發現客戶數據未及更新和欠缺準確，需在3月做另一次測試。金管局副總裁阮國恒表示，信資通二期測試結果令人滿意，雖仍有需要調整但並非主要項目，因此決定正式推出服務。

信資通推出後，除現有的環聯外，將新增諾華誠信和平安金融壹賬通提供個人信貸資料服務。3個行業公會指出，自去年11月以來，有來自20家金融機構、平台營運商和政府等機構的逾千名員工參與試行計劃，3家機構在信貸報告的資料準確度和機構整體服務表現，均符合行業公會要求，獨立第三方顧問報告亦確認三家機構在資訊安全、系統及數據管理等方面均達到預先設定的標準。

銀行公會表示，新模式涉及多個不同機構的參與和構建全新的信貸資料平台。各相關方一直通力合作，期望為市場提供安全可靠的個人信貸資料服務。主席林慧虹表示，信貸資料服務機構和資料提供者有定期更新個人信貸資料，若發現系統內資料不正確可與資料服務機構聯絡更正。