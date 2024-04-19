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阮國恒：高息持續對港信貸質素影響不大

【明報專訊】美國通脹降溫未見進展，近日聯儲局主席鮑威爾表明要維持高息更長時間，進一步降低市場對美國減息降幅預期。金管局副總裁阮國恒表示，利率走勢不確定性高，難以預期美國何時開始減息。至於高息持續會否令銀行貸款質素惡化，阮國恒指過去兩年本港特定分類貸款比率的上升，主要來自內地房地產貸款，與利率上升關連不大，他不認為現有息口多維持數月，會對信貸風險有較大影響。

截至去年底，本港銀行特定分類貸款為1.56%，較內房問題爆發前的2020年底的0.9%明顯上升。近月有更多內房企業出現財務問題，阮國恒表示，銀行已為不少內房貸款個案作出提撥，近日的新個案部分或已在撥備反映，不過內房問題未完全緩解，本港銀行也有可能要再撥備。當局自8年前已針對高槓桿內房的風險敞口做管理，銀行有妥善處理，雖然不良貸款比率續有上升壓力，但認為內房整體風險仍然可控。

資金成本或持續高企更長時間，本周傳大型銀行削減大多數按揭貸款現金回贈審批，阮國恒認為，銀行基於自身成本或風險決定不同定價，取消現金回贈等條款並不等於收緊按揭審批。當局最關注按揭貸款風險有妥善管理，目前按揭貸款逾期比率仍相當低。

2月樓市「辣招」撤除，金管局暫停壓力測試要求，對於銀行業界是否在按揭審批更嚴謹，銀行公會主席林慧虹表示，不同銀行風險取態和業務策略均不同，會基於個案本身審批按揭申請，另外銀行在訂立現金回贈等按揭定價，都要考慮其資產負債表、盈利表現、業務策略等因素。她指「撤辣」後市場氣氛改善，成交申請急增延長按揭審批時間，銀行已增加資源處理申請。