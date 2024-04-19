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港交所開發衍生產品24小時交易平台 料2028年推出 CEO：高效自家平台更具競爭優勢

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）昨宣布開發領航星衍生產品平台（ODP），將提升集團衍生產品業務的競爭力。該平台將為客戶提供更佳的交易及結算功能，包括可支援接近24小時交易、新增買賣指令類別、設計切合業界所需的界面及提供更佳的測試和連接體驗，料於2028年推出。港交所行政總裁陳翊庭表示，開發一個具彈性、高效且可擴展的自家平台，將令其於全球衍生產品市場中更具競爭優勢。

明報記者 江陵凱

港交所指出，ODP平台由其技術團隊內部開發，以模組化的方式建設，方便日後增加新產品、提升市場微結構及引入其他功能，日後的系統遷移則以分階段形式進行。此外，港交所推出ODP時會在衍生產品市場採用風險價值（VaR）模式，提供具資本效率的風險管理工具，進一步降低市場的交易成本，同時維持穩健的風險管理。

採風險價值模式 降交易成本

美國自2022年3月起，以過去40年來最快速度大幅加息壓抑通脹，令環球股市大受打擊，港股市場大跌後，長時間處於牛皮市狀態，作為風險管理及對冲工具的衍生產品卻逆市增長。陳翊庭提到，衍生產品市場為港交所多元化業務中增長最快的業務之一，交易量在2022年和去年均創下歷史新高。

港交所期貨及期權等衍生產品成交量於過去4年持續長，去年成交合約總數達3.3億創新高（見圖）。按產品種類計，當中多個衍生產品成交量亦創新高，包括國指、科指期貨及期權（見表）。值得一提的是，除主要股指的衍生產品成交量創新高外，MSCI印度（美元）指數期貨及美元兌人民幣（香港）期貨成交量亦破紀錄。

業界人士：料提升結算速度 助交收

艾德證券期貨投資策略總監文錦輝表示，今次港交所開發的平台對交易所屬好事。他說現時業界很多時用自己開發或第三方提供的系統接入，料交易所開發的平台增設新功能後，有助提升結算速度及幫助交收。雖然港交所稱新平台可做到近24小時交易，但他認為以現時市况未必需要做到24小時交易，即使美國市場亦只是23小時交易，並要視乎產品是否有人買賣而定，最重要是衍生產品不要純跟香港時區買賣。