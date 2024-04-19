陳翊庭首篇網誌：科技賦能 創造機遇

陳續稱，港交所擁有自主研發平台和解決方案的技術實力與經驗，從上市過程無紙化改革到推出新股結算平台FINI，從領航星證券市場交易平台到倫敦金屬交易所（LME）的商品交易系統LME Select，再到今天宣布開發的領航星衍生產品平台（ODP）。

續優化上市制度 擴上市公司資源

陳表示，該所將努力提升香港市場流動性及活力。透過不斷豐富資產類別及產品種類，持續優化上市制度，讓新股市場更多元化，同時亦擴展上市公司資源及提升市場服務。她亦指出，港交所的多元化發展策略近年亦初見成效，去年衍生產品和ETF市場的成交量均創新高，大宗商品業務亦有強勁成長。

另外，陳指目前中國經濟轉型的大背景下，港交所可利用獨特優勢，幫助境內投資者進行多元化資產配置。她提到，國際投資者於中國的投資水準仍有很大的上升空間和擴張趨勢，於各新興產業結構性轉型，到港上市的科技公司會增加，中高收入投資者亦開始尋求多元化的資產配置，港交所為全球投資者投資中國市場提供更多選擇與便利。最後重點則為新興業務領域，陳翊庭指ESG產品、數據分析等新興業務領域亦存在巨大機會。