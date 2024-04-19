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金沙首季轉賺近3億美元

標籤：經濟

【明報專訊】在眾濠賭股中，金沙中國（1928）率先公布首季成績表，季內扭虧轉賺2.97億美元，實現連續4季賺錢，並且為扭虧以來最高盈利季度。該集團料，業績會受資本開支項目影響，倫敦人二期部分翻新項目如喜來登酒店大樓第一座和娛樂場，分別於年底前完成及今年12月份重新開放。

主席：母公司對泰國市場感興趣

集團主席羅伯特‧戈德斯坦在分析員會議上表示，他們「不會宣傳推廣去追逐多10美元收入」，而是以具質素及規模的資產公司主導，並指母公司拉斯維加斯金沙（美：LVS）對泰國市場感興趣。

該集團的首季財務數據亦顯示，季內在澳門業務投入的資本開支達9000萬美元，為新賭牌於去年啟動後，次高的季度資本開支水平。由去年至今年首季，累計在澳門業務投入共3.65億美元資本開支。當中正進行翻新的金光綜藝館將於今年11月重新開放；倫敦人二期喜來登大樓第一座、娛樂場則會分別於今年底前完成及在12月份開放，喜來登大樓第二座則料於明年五一黃金周前完成翻新。

季內金沙中國的除息稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）則按年增長53.3%至6.1億美元。摩根大通表示，這較市場及該行預期遜色，情况令人失望，這與金沙中國需翻新項目及季節性表現波動有關。不過，該行認為這正好用可負擔價錢持有該股，料明年是豐收年，並給予優於大市評級。金沙中國昨收報18.88元，跌0.84%。

回顧季內表現，除了百利宮表現倒退，EBITDA按年減少52%至3600萬美元之外，其餘項目皆見增長，當中旗艦項目威尼斯人EBITDA貢獻達3.14億美元，按年增49.5%。拉斯維加斯金沙表示，季內完成了先前所宣布2.5億美元購買金沙中國股份計劃，最新在金沙中國持股增至約71%。位於澳門路氹的商場組合季內貢獻1.03億美元。