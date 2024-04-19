SWIFT：人幣3月國際支付升至4.7% 創新基準最高

撇除歐元區內支付的國際支付，人民幣續排名第五，佔比較2月增0.4個百分點至3.18%。整體而言，美元續為全球支付份額最多貨幣，份額為47.37%，較2月增0.81個百分點，歐元在國際支付份額按月跌1.32個百分點至21.93%，英鎊份額為6.57%，較2月降0.33個百分點。日圓佔比為4.13%，人民幣支付佔比在去年下半年急增，7月首次突破3%，至11月穩定超越日圓排名第四。

近月美國通脹數據強韌，市場降低今年美息下降預期，推動美元指數企穩106，在岸人民幣周二曾跌至7.24，見去年11月以來低位，截至昨晚10時報7.2388，微跌4點子（1元等於1萬點子），離岸人民幣報7.252，跌81點子。

人行：將糾偏順周期 防匯率超調

人民銀行副行長、外管局局長朱鶴新昨日在記者會回應當局穩定人民幣措施時，表示當局將綜合施策穩定預期，糾偏順周期行為，防止市場形成單邊預期和匯率超調風險，保持匯率在合理均衡水平基本穩定。

他又指出，首季經濟呈回升向好形勢，將有力對冲美元上升的外部因素，支撐人民幣匯率。