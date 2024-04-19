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紐約聯儲行放風明年或停「縮表」 取決於金融體系對銀行準備金需求

【明報專訊】美聯儲主席鮑威爾為減息預期降溫之際，美聯儲卻頻頻為退出「縮表」放風。紐約聯儲銀行周三發表的年度報告預計，美聯儲可能會在明年初至明年中，停止被稱為量化緊縮（QT）的縮減資產負債表操作，具體將取決於金融體系對銀行準備金的需求。美股三大指數昨早段個別發展，已連跌4天的標普500指數早段窄幅上落。美國費城聯儲銀行製造業指數由3月的3.2，出乎意料急增至4月的15.5，是兩年來最高。強勁的數據再次反映美聯儲毋須急於減息，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚逼近5厘，美國10年期國債孳息率回升至4.6厘以上。

製造業數據勁 兩年期國債孳息率逼5厘

銀行準備金是銀行存入美聯儲的現金總量，可視為市場上的流動性。美聯儲和市場人士一直關注銀行準備金應當在什麼水平，以免流動性不足引起金融市場動盪。目前銀行準備金在3.6萬億美元左右，美聯儲形容這是「充裕」（abundant）的水平，而當局的目標是「充足」（ample）的水平。鮑威爾在3月的政策會議新聞發布會，將「充足」定義為「較目前水平略低」。據紐約聯儲銀行推算，銀行準備金將在明年初至明年中，降至介乎2.5萬億至3萬億美元之間。

紐約聯儲銀行指出，若要維持較高的流動性（銀行準備金在3萬億美元左右），美聯儲可能要在今年上半年開始放慢「縮表」，並在明年初當資產負債表規模縮減至6.5萬億美元就結束QT。若流動性要求較低（銀行準備金在2.5萬億美元左右），美聯儲可能要到2025年上半年才開始放慢「縮表」，並待2025年中，當資產負債表規模降至6萬億美元才完成QT。

美聯儲未就結束QT給予任何指引，僅表示希望金融體系的流動性，允許美聯儲能夠嚴格控制利率目標。

儲局官員多贊成「縮表」速度放慢一半

根據美聯儲的會議紀錄，美聯儲官員在3月會議開始討論放慢「縮表」。與會官員認為盡快放慢「縮表」是審慎的做法，考慮到5年前「縮表」引發隔夜貸款市場動盪，曾迫使美聯儲於2019年停止「縮表」。多數與會的美聯儲官員贊成將「縮表」速度，放慢至目前整體進度的「一半左右」。

美聯儲目前允許每月最多600億美元美國國債及最多350億美元按揭抵押債券（MBS）到期後不再投資。美聯儲官員傾向維持MBS縮減步伐，但放慢美國債的「縮表」進度。市場人士預期美聯儲會把每月到期美國債的減持規模，由600億美元下調至300億美元，並保持MBS的縮減上限不變。

結束QT可帶來放寬政策效果

當美聯儲持有的債務減少，就需由投資者吸收，因此「縮表」會為債券孳息率帶來上行壓力，而結束QT可帶來放寬政策的效果。紐約聯儲銀行在美聯儲3月會議前訪問的主要銀行預期，美聯儲將於明年2月結束QT，屆時美聯儲的資產負債表規模將降至6.25萬億美元左右。

（綜合報道）

[國際金融]