挪威全球養老基金 首季回報降至6.3%

首季股票回報達9.1%

該主權基金由挪威央行投資管理公司（NBIM）管理，旨在為挪威的石油及天然氣收入進行全球投資。截至3月底，股票資產佔該基金的72.1%、固定收益資產佔26%、未上市房地產佔1.8%，其餘0.1%為未上市再生能源基建，其管理的總資產達1.6萬億美元。

NBIM副行政總裁Trond Grande稱，第一季股票投資取得非常強勁回報。受惠於科技股上升，該基金第一季股票回報達9.1%。Grande指該基金14%持股來自「美股七雄」蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Alphabet（美：GOOG）、Tesla（美：TSLA）、Nvidia（美：NVDA）、亞馬遜（美：AMZN）和Meta（美：META）。他說，近期市場人士似乎正重新評估這些公司的前景，它們的回報變得分化，Nvidia仍在AI投資熱潮下推進，Tesla和蘋果則出現弱點。

固定收益投資虧損0.4%

首3個月，除房地產以外，全球各行業股票均有所上漲，但近期通脹居高不下，令市場受壓。NBIM行政總裁Nicolai Tangen上周表示，商品成本及工資上漲等通脹因素，將繼續困擾全球經濟。

該基金第一季的固定收益投資虧損0.4%。由於房地產表現疲弱，該基金持有的未上市房地產價值下跌0.5%，非上市再生能源基礎設施的價值更下跌11.4%。

（綜合報道）

[國際金融]