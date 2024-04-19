葉創成：金邦達「出海」成績佳 擬增持

回顧去年業績，儘管受中國內地有效需求不足、社會預期偏弱等不利因素影響，金邦達寶嘉錄得收入約14.17億元人民幣，按年下降約7.4%，期內的亮點是，憑藉在安全支付領域領先優勢，集團積極拓展新興市場，擴大全球業務版圖，於中國內地以外地區市場錄得約3.2億元人民幣收入，佔集團收入約22.6%，按年明顯增長約27.5%。

近年派息慷慨 現價股息近10厘

景順中國內地及香港地區首席投資總監馬磊在上周一見報、第443期《Money Monday》封面故事表示，未來10年投資中國股市，應該留意再全球化（Reglobalization）此投資主題，指中國企業走到海外投資（China's companies go overseas），或俗稱的「出海」，即中國企業在世界多個國家或城市經營業務，過程中會面對不同的要求及監管，從而提升本身的實力，一旦成功的話可望晉升為跨國企業（multinational corporations），即使失敗也好，過程中也可汲取經驗，從而改善本土市場的營運能力，筆者認為，金邦達寶嘉或符合上述選股要求。

筆者是在《Money Monday》第79期（2016年12月19日出版）、主席盧閏霆的「上市公司專訪」見報後，以每股約2元買入金邦達寶嘉並持有至今。即使該股昨日收報1.42元，較筆者買入價約2元低近三成，惟考慮到過去7年多以來累積每股派息近1.2元，故總回報仍逾三成。金邦達寶嘉已宣布去年每股派息0.14元，以昨日收市價1.42元計，股息率近10厘。

向前望的話，關鍵要判斷金邦達寶嘉未來收入及盈利能否維持甚至增長，支持繼續、甚至增加派息，筆者本周聽了盧威廉講解後對此審慎樂觀，期望集團「出海」業務增長可抵消中國內地市場疲弱的影響，擬增持該股。

[葉創成 創富倉]