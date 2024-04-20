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人幣跌至7.2429見5個月低後回穩

【明報專訊】以色列昨空襲伊朗報復上周受襲，引發中東地緣局勢一度升溫，資金流入美元避險，在岸人民幣昨上午曾跌至7.2429，再見去年11月以來低位，至晚上外電引述伊朗官員表示沒有計劃向以色列反擊，美匯指數回軟跌穿106，推動人民幣反彈。截至晚上9時半，在岸人民幣報7.2403，下跌21點子（1元等於1萬點子），離岸人民幣報7.2486，上升23點子。

地緣政治亦推升避險貨幣，日圓昨曾自24年低位反彈，美元兌日圓早上曾收復154見153.68，至晚上報154.57，日圓微升0.04%，瑞郎兌美元日內高見1.1094，見約兩周高位，至晚上報1.1017，上升0.51%。人民銀行昨日公布人民幣中間價報7.1046，較周四下跌26點子，見1個半月低位，較市場計算的中間價偏強1412點子，維持3月以來的高水平。華僑銀行估計，人行希望透過放鬆對中間價控制，釋放適度貶壓，緩和人民幣兌美元以外貨幣的升勢，同時收緊人民幣流動性，打擊沽空人民幣的行為。該行認為短期內，人民幣仍較多受外在因素影響，將繼續關注中間價變化和美元走勢。

分析：人幣貶值助出口提振通脹

星展預期由於美元走強，人民幣至本季末將跌至7.4，不過隨着美國下半年減息，人民幣至年底或回升至7.1至7.2。星展認為人行會容許人民幣逐漸貶值，人民幣貶值有助維持出口競爭力，亦有助提振通脹。為管理貶幅，預期人行會於在岸市場干預，亦透過匯率掉期管理離岸人民幣借貸成本。