新創建公眾持24% 續不符規定 揀以股代息佔7% 將設法增公眾流通量

明報記者 方楚茵

早前，新創建公布派中期息每股0.3元及特別息每股1.79元。對於大增派息的安排，集團聯席行政總裁何智恒明言，公司派息政策不變，派特別息及提供以股代息的選擇，是為了增加公眾持股量。然而，新創建在4月19日按中期股息及特別股息的以股代息計劃而配發8562.9736萬股後，仍未能令公眾持股量大幅提升，反映以股代息計劃僅獲少數股東支持。

須付股息76億

今次配發的股份，按每股發行價為6.5683元，較周四收市價6.38元溢價2.95%，該批已發行股份佔有關股份發行前的現有已發行股份數目百分比為2.1889%。若按新創建總股本為39.119億股計，今次選擇以股代息的僅8562.9736萬股，相當於5.62億元，亦即新創建仍需支付股息76.14億元。

此前，由於周企向新創建提出要約，在要約截止後，公眾人士僅持有約8.67億股新創建股份，相當於要約截止公告日期公司已發行股本之約22.17%，並不符合上市規則維持25%最低公眾持股量。當時公司已向聯交所申請暫時豁免，豁免期由要約截止日期起計為期6個月，亦即由2023年11月23日至2024年5月23日，故按現時新創建公眾持股量僅23.83%，意味在餘下僅約1個月，新創建需設法提升公眾持股量至25%水平。

剩1個月增公眾持股至25%

此外，公司公布，調整未行使購股權之行使價及數目，由原來未行使購股權數目28.2萬份及每股行使價7.83元，調整為新的未行使購股權數目28.356萬份及新的每股行使價7.786元。

新創建股價昨跌0.94%，報6.32元。