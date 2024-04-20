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強制公司清盤呈請 上月69宗 海嘯後新高

【明報專訊】破產管理署公布，3月本港強制公司清盤呈請69宗，按年增加40.82%，創2009年9月金融海嘯以來新高，總結全季為189宗，為2009年第3季以來最多，按年增加28.57%。另3月個人破產呈請有783宗，按年上升2.76%，為去年11月以來最多，全季合共2184宗，為2022年第二季以來最多，按年上升19.74%。

個人破產呈請783宗按年升3%

此外，當局公布3月份本港法庭發出破產令641宗，按年增加27.69%，為今年1月以來最多，而發出清盤令則有45宗，按年增加45.16%，見2023年5月以來最多。

公司強制清盤呈請升至15年來高位，上海商業銀行研究部主管林俊泓稱同期失業率未見急升，反映結業問題不在大企業，而是集中於中小企，它們在疫後剩餘資金不是太多，銀行信貸未如大企業寬裕，抗壓能力較低，一旦業務出現問題便很容易清盤結業。德勤中國副主席黎嘉恩則估計個案多在與內地房地產、汽車、出入口相關的企業，本地和外圍未見利好因素，情况有機會惡化。

本港1月至3月平均失業率為3%，雖微升0.1個百分點但自新冠疫後處於低水平，相對個人破產數字升至近期高位，林俊泓表示，現時個人破產多與中小企東主業務出現問題，過去失業率處於極低水平，不過隨着專才來港提升勞動人口，就業職位保持不變，未來失業率稍為上升，個人破產數字有溫和上升壓力。