國泰3月載客188萬升43% 少疫前40%

月內盛事多 增前艙需求

另外，月內收入乘客千米數按年上升 38.1%。乘客運載率下跌6.6個百分點至83.8%。運力方面，可用座位千米數則按年增加48.9%。貨運方面，3月載貨量按年增10.5%至13.46萬公噸。月內貨物收入噸千米數按年增加4.1%，運載率下跌4.3個百分點至62.7%，而可用貨物噸千米數則按年增加 11.2%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，香港月內接連舉辦了多場大型會展活動，當中包括香港國際珠寶展及巴塞爾藝術展，帶動往返香港航班的前艙（即商務艙及頭等艙）需求。至於貨運業務隨着內地工廠在農曆新年假期後復工，香港及內地的貨物出口量迅速回升，載貨量按月增加26%，較去年同期亦超出11%。運載的貨物除了來自電子商貿活動之外，亦有不少是要趕及於季末交付的速遞貨件。

她續稱，展望內地即將到來的五一黃金周假期，集團留意到由內地前往香港，或經香港轉機前往亞洲其他城市的需求穩健增加。國泰集團於黃金周期間， 將增加往來內地的航班至每周約200班，以滿足強勁的市場需求。