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聯儲官員接連放鷹 美兩年債息曾逼5厘

【明報專訊】市場昨晚對中東地緣政治形勢的憂慮緩和，押注以色列對伊朗的報復性打擊不會升級為更嚴重的衝突。道指早段升逾百點，不過Netflix（美：NFLX）對前景的預測令市場失望，主要科技股早段下滑，拖累標普500指數及納指早段續跌。

除地緣政治因素，美股本周亦由於美聯儲官員接連「放鷹」而受壓。擁有永久投票權的紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）周四表示，加息並非其「基本預測」，但如有必要，美聯儲仍可能加息。今年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）周四亦重申，通脹仍然過高，要待年底才適合減息。

明年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）昨表示，今年到目前為止，遏抑通脹的進展停滯不前，雖然市場人士毋須過度關注任何一個月的通脹數據，但若3個月的數據仍超出預期，就不能忽視它們。他昨表示，在美聯儲減息前，等待更多數據了解狀况是合理的。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚曾逼近5厘，美國10年期國債孳息率在4.6厘左右徘徊。

國際貨幣基金組織（IMF）稱，美聯儲貨幣政策對亞洲金融狀况及匯市有「強烈且直接」影響，但亞洲每家央行都應據自己的通脹情况來訂定政策，避免使政策過度依賴美聯儲的行動。

（綜合報道）

[國際金融]