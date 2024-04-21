超微電腦不發季績預告 拖累AI股 Nvidia急挫一成 標指納指半年來首失90天線

明報記者 歐陽偉昉

超微電腦業務包括應用Nvidia的圖形處理器（GPU）組合成伺服器系統，兩行有長期合作關係，去年股價與Nvidia一同炒上，超微電腦自今年初至3月中最多累升3.18倍見890美元，現時雖較高位累跌近兩成，全年仍有1.5倍升幅，Nvidia仍累升53.87%。上周公布業績的ASML（美：ASML）和台積電（美：TSM）對及後業績前景令市場失望，全周下跌約一成。

超微電腦高位累跌兩成 全年仍升逾倍

中東局勢緊張引發資金避險，加上聯儲局官員對減息看法轉趨鷹派，納指上周五跌2.05%，收報15,282點，全周跌5.52%，為2022年11月以來最差單周表現；標指失守5000點，收報4967點，跌0.88%，全周跌3.05%，兩者均自去年11月以來首次失守90天線。Netflix（美：NFLX）收入指引差過預期，績後急挫9.09%。本周多間科企將公布業績，Meta（美：META）跌4.13%，德州儀器（美：TXN）跌2.44%，微軟（美：MSFT）跌1.27%。

Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，投資者對科技企業，特別是AI相關公司的利潤更有要求，期望開始看到AI實際帶來增長，或至少有透過AI增長的可靠計劃。

不過美股行業表現分化，美國運通（美：AXP）首季盈利勝預期，上周五升6.23%創新高，推動道指升0.56%報37,986點，全周微升0.01%。另外，標指公用事業、必需消費品股指數，上周升1.44%和0.91%。

分析：科技股調整後可伺機吸

利達基金首席投資及ESG策略師黃耀宗認為，標指回補上升裂口，過去推升指數的AI受惠股回調會較多，資金並非離開市場，而有輪動至金融等受惠利率、通脹行業。科企受業績影響下跌短期仍會持續，不過若科企增長格局如AI發展等沒有改變，現金流亦維持強勁，股價過去兩三周調整後已到合理水平，認為可以留意準備吸納。