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美聯儲報告：市場視通脹為主要風險

標籤：經濟

【明報專訊】3月美國通脹反彈，市場對今年減息幅度下降，聯儲局上周五發布半年度金融穩定報告，指出市場認為通脹壓力持續，導致貨幣政策立場比預期緊縮，是市場人士最多提及的風險。報告包括針對金融市場人士調查的結果，以及聯儲局對於4個主要領域風險，包括資產估值、企業和家庭貸款、金融部門槓桿，以及融資風險的評估。

對冲基金槓桿已升至歷史高位

聯儲局報告認為，自去年10月報告以來，銀行業一直表現穩健，多數銀行的資金水平續遠高於監管要求。不過因為數隻最大對冲基金舉債，現有數據表明對冲基金槓桿已經升至歷史高位，美國監管部門過去一直關注對冲基金槓桿問題，證交會主席Gary Gensler在2月時表示，擔心非銀行金融機構與銀行業交匯的風險。

美國地區銀行去年3月出現流動性危機，報告指美國大多數銀行的流動性仍充裕，不過這些規模較小的銀行仍然面臨固定利率資產損失壓力，部分銀行認為一些短期融資市場，仍然存在資金緊張和結構性脆弱。聯儲局認為，當局將放緩縮減聯儲局資產負債表的速度，將有助確保金融市場有充足的流動性。

貸款風險方面，調查顯示商業房地產貸款損失，對銀行的威脅比去年有所下降，企業和家庭的資產負債表保持健康，不少家庭繼續受益於幾年前再融資或按揭的較低利率。不過當局提醒需注意信用分數較低的家庭，部分借款人的財務狀况仍困難，次級汽車貸款和信用卡的違約率有所上升。