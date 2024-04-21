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Tesla降價 Model Y最多減4%

標籤：經濟

【明報專訊】受庫存增加及首季交付量近4年來首度下跌影響，Tesla（美：TSLA）在周五公布將Model Y、Model X和Model S的美國售價各減價2000美元，當中Model Y基本型號售價最多，下調約4.4%。

Model Y基本型號價格將降至約4.3萬美元，長續航型號和高性能型號價格分別降至約4.8萬和5.15萬美元。Tesla行政總裁馬斯克在社交平台X指出，在計入美國電動汽車稅收抵免，以及估計的汽油節省之後，Model Y售價實際約2.95萬美元。Tesla已在今年2月，將Model Y指定型號在美售價下調1000美元。

分析：減價金額對每月供款影響有限

另外，Model S基本型號售價降至約7.3萬美元，Model X基本型號售價降至約7.8萬美元。公司指計入美國電動汽車稅收抵免及估計的汽油節省之後，Model X售價由約6.4萬美元起。分析指減價能否刺激銷售有待觀察，因減價金額對車主每月供款影響有限。

Tesla銷售增長備受壓力，今年首季交付量跌8.5%，至約38.7萬輛，遠遜預期的約45.4萬輛。公司將於周二收市後（23日）公布季績，上周五跟隨大市下跌1.92%，收報147.05美元，自年初累跌40.82%，為標指第二表現最差公司。特斯拉市值跌至4675億美元，自2021年11月後，再次被石油公司埃克森美孚（美：XOM）超越。埃克森美孚上周五升1.15%報119.88美元，自年初累升19.9%，市值4745.16億美元。