美推遲減息 亞洲央行減息困難

明報記者 鄭智文

綜合報道：《日經亞洲周刊》、彭博、路透社、《The Banker》、《共同網》

倘亞洲央行搶先減息 貨幣進一步走軟

美國3月核心消費者物價指數按年升3.8%，較市場預期的頑強，當中租金「居功不小」。摩通資產管理首席全球策略師David Kelly表示，美聯儲今年6月減息的大門已經關上。據芝商所FedWatch工具，市場最新押注美聯儲6月減息概率只有18.6%，由一個月前的預測概率59.1%急降，由頗有可能減息變成不太可能減息。

彭博指出，市場下調美國貨幣政策寬鬆的概率，早前預期亞洲一眾央行平均一年會減息兩次，現時則可能要考慮今年減息少於兩次，甚至不減息。彭博預料，在美聯儲減息之前，亞洲一眾央行不太可能搶先減息，否則將使當地貨幣進一步走軟。野村經濟師Sonal Varma認為，亞洲央行須認知到利率差距、美元走高等風險將持續更長時間。

資金避險 刺激美元走強

道明證券駐新加坡利率策略師Prashant Newnaha稱，面對美元走強、通脹頑強，區內央行能做的很少，最多只能減慢貨幣貶值的速度，以目前基本面論，亦未能保證亞洲央行能夠向前行。大摩表示，鑑於該行美國團隊更改預測聯準會的政策走向，該行原本預期亞洲將有小幅減息周期，現時則進一步看淡。最新以色列與伊朗之間互射導彈，局勢再趨緊張，刺激紐約期油、布蘭特期油均曾漲逾2.5%，或為美國減息增添阻力。

資金尋求避險，刺激美元走強，美匯指數升穿106點水平，今年以來累升約4.8%，拖低一眾亞洲貨幣匯價。眾多亞洲貨幣今年至今已貶值逾2%，其中韓圜跌約6%，跌幅最大的是走低息政策的日圓，大挫逾8%。巴克萊銀行亞洲外匯和新興市場宏觀策略主管Mitul Kotecha認為，大多數新興市場貨幣只能屈服於美元的強勢，而日圓和人民幣本身已經疲弱，現又添上一重壓力。

面對匯率不振，日、韓兩國財長均趁上周三的財長三邊會議時表達意見，美國財長耶倫在聯合聲明中表示得悉對方憂慮。日本財務大臣鈴木俊一表示，日圓貶值的背景是美息高於日息，日圓沽壓料將持續。他又稱，將「妥善應對」日圓貶值，暗示或出手干預匯市。韓國財長金東兗亦強調，外匯市場過度波動，不利該國經濟。

能源價格走高 通脹添上行壓力

瑞銀SuMi TRUST財富管理日本首席投資官青木大樹稱，就上述聲明來說，政府干預匯市的風險明顯上升，但預料以當前水平，政府不會即刻行動。他認為，單靠日本政府干預，對日圓不會有顯著影響，但若與韓國政府一同行動，影響應會大得多。

彭博綜合分析員預測，在明年首季之前，亞洲各地實際利率會繼續較疫前水平高約0.3厘，而通脹壓力、油價上漲等風險，會進一步推遲減息。一眾經濟師指出，能源價格走高，將為通脹帶來上行壓力，值此亞洲一眾央行不敢減息。

高息環境持續 削亞洲消費者信心

標普全球發報告，指由於亞洲薪酬增長疲弱，又缺乏措施降通脹，預計今年區內消費者支出率將下降，包括印尼、泰國、菲律賓等國，故催促亞洲一眾央行減息。

該行有份撰寫報告的亞太區經濟師Vishrut Rana分析，支撐亞洲消費者信心的主要搖擺因素，是央行減息與否。他認為，通脹調整後的利率頗高，影響本土需求及消費者信心。早前國際貨幣基金組織（IMF）亦敦促亞洲眾央行堅持自己路線，不要與聯儲局的政策預期走得太近，否則或損當地物價的穩定。

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