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摩納哥推動數碼轉型 擬與港澳合作 「賭城」尋求經濟多元發展 官員冀吸大灣區富戶

標籤：經濟

【明報專訊】摩納哥向來以「蒙地卡羅」賭城，並開設全球首個綜合度假村而聞名於世。隨着時代轉變，該國正尋求經濟多元發展，搭上高科技列車。與銀河娛樂（0027）建立策略性伙伴關係的「蒙地卡羅濱海度假酒店集團」（Monte-Carlo SBM），亦會參與科技轉型（見另文）。該國政府成員，身兼吸引力、經濟發展及數碼轉型部長的Frederic Genta明言，冀實現數碼轉型去突破地理制約，不止吸引遊客、賭客，而是促進澳門與摩納哥交流，讓大灣區內富戶也以摩納哥作為理財門戶。

明報記者 陳偉燊

Frederic Genta及摩納哥公國駐中國大使馬思頌（Marie-Pascale BOISSON）上周二到訪澳門和政府官員會面，Frederic Genta說會兼訪香港。他身居摩納哥，卻早於20年前與港澳結緣及到訪。他的祖父早年為摩納哥賭場主管話事人，他則在哈佛大學畢業後在美國加州工作6年，曾在Google及亞馬遜任職，見證科技發展力量。他謂協助摩納哥數碼轉型期間，早年和阿里巴巴（9988）創辦人曾討論合作，若將來進一步尋求與支付寶、WeChat及百度（9888）等合作時，期望更多亞洲人藉此認識摩納哥。雖然他今次未及拜訪「澳門通」等澳門科技企業，他卻指出：「現時是時候，澳門、香港和細小國家如我們攜手合作，在數碼世界開發眾多投資機會。」

冀建新模式阻洗錢 無意拓虛幣

摩納哥着手數碼轉型時，馬思頌表示，摩納哥並無負債包袱，並會循序漸進推動高科技轉型，近年已見不少初創公司成立。她冀建立新經濟模式時，可以阻截洗黑錢活動。因此她說：「比特幣或存在危險，因此不想涉足虛擬貨幣市場發展」。隨着時代轉變，她稱摩納哥的收入來源已多元化，吸引高科技、美妝、生物醫藥等行業落戶，涉及逾6000間企業，亦雲集不少銀行和保險公司，成為小型金融中心。

為了準備好數碼化轉型，Frederic Genta說，摩納哥早已在歐洲建立首個主權雲，並於2019年與華為合作推出5G網絡，甚至推動數碼身分證，讓每名幼童接觸及體驗數碼化學習。他說，這為該國進入開發人工智能的新周期打好基礎。

在歐建首個主權雲 谷金融科技

摩納哥國土面積雖為兩平方公里，Frederic Genta卻說，已管理1500億美元財富，金融業貢獻經濟17%比重。若能夠引進金融科技，他相信會幫助銀行業增長，甚至做好匯報、合規、反洗錢及認識客戶程序。科技應用亦利便制訂個性化理財建議，他相信這最終確保摩納哥提高競爭力。隨着內地及大灣區有更多家族辦公室成立，他相信摩納哥正好發揮財富管理強項，成為富戶進出歐洲的門戶。